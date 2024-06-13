إيلاف من الكويت: لقي حكم قضائي ارتياحاً كبيراً في الكويت، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من حجم التفاعل الكبير عبر منصات السوشيال ميديا، حيث قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس طبيب كويتي يعمل في أحد المستشفيات الحكومية، لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

غرامة مليون دينار كويتي

كما ألزمت المحكمة الطبيب بإعادة رواتبه وتغريمه ضعفها، ليصل إجمالي المبلغ الملزم دفعه مليون دينار (ما يقرب من 3.5 مليون دولار)، وذلك بسبب انقطاعه عن العمل واستلام رواتب بلا عمل، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة القبس، الخميس.

انقطع 15 عاماً

وأكدت المحكمة التي أصدرت الحكم غيابياً أنه تبين من خلال الأوراق انقطاع الطبيب الذي يعمل بأحد المصحات التابعة لوزارة الصحة عن العمل لمدة 15 سنة ومن ثم، تم إنهاء خدماته وتبين استلام رواتبه رغم انقطاعه عن العمل، وتبلغ قيمة رواتبه خلال فترة الانقطاع نصف مليون دينار كويتي، ولكن المحكمة رأت أن يتم تغريمه بضعف المبلغ الذي تسلمه دون عمل.