حاج يصلي على جبل عرفات في يوم عرفة
Getty Images
الحجاج على جبل عرفة
Getty Images
حاج يصلي على جبل عرفات في يوم عرفة
Getty Images
حاج يحمل شمسية ويصلي في يوم عرفة
Getty Images
حاجة تصلي على جبل عرفات في يوم عرفة
Getty Images
الحجاج في يوم عرفة
Getty Images
حاجة تصلي على جبل عرفات في يوم عرفة
Getty Images