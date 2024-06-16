إيلاف من الرباط:أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوًا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1484 شخصًا، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال بيان لوزارة العدل المغربية اليوم الأحد إن عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال بلغ 1209 نزلاء. وأن العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن شمل 114 نزيلًا، وأن التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن طال 1094 نزيلًا، وأنه جرى تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد.

أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح، فقد بلغ عددهم 275 شخصًا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 69 شخصًا،والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة ستة أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 189 شخصًا،والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة تسعة أشخاص ، والعفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخصين.

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قد أعلنت، في بيان، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي غدًا الاثنين صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزيون ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا.



---