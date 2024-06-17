إيلاف من بيروت: أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة بطائرة بدون طيار صباح الإثنين ببلدة سلعا جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل عضو "بارز" في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله، وهو محمد أيوب.

وخدم محمد أيوب في وحدة الصواريخ التابعة لفرقة النصر الإقليمية التابعة لحزب الله، بحسب الجيش الإسرائيلي، وفي الأشهر الأخيرة، كان أيوب وراء عدة هجمات صاروخية على إسرائيل، وخطط لتنفيذ هجمات أخرى.

محمد مصطفى أيوب الملقب بـ "جلال" مواليد عام 1979من بلدة سلعا في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة قصفت أيضا مبنى يستخدمه حزب الله في ميس الجبل بجنوب لبنان.

من جانبه أعلن "حزب الله" عن مقتل أحد أيوب تحت عنوان :"على الطريق إلى القدس"، وهو المصطلح الذي تطلقه على النشطاء الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تقارير عن غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار على سيارة في سلعا، في منطقة صور، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وبمقتله يرتفع عدد قتلى "حزب الله"منذ بداية الحرب في قطاع غزة إلى 343.