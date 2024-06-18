إيلاف من لندن: قالت تقارير إن حزب المحافظين البريطاني الذي يخوض معركة "كسر عظم" انتخابية للحفاظ على موقعه في قيادة البلاد، جنّد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون للمساهمة في الحملة الانتخابية.

واضافت التقارير إن مشاركة جونسون تأتي للمساعدة في مواجهة التهديد المتزايد من حزب الإصلاح في المملكة المتحدة الذي يتزعمه نايجل فاراج.

ويُعتقد أن جونسون وقّع على آلاف الرسائل المقرر تسليمها إلى الناخبين هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تسجيل مقاطع فيديو لحملة عدد من حلفائه في حزب المحافظين.

يبدو أن كل هذا تم من شواطئ سردينيا الإيطالية المشمسة التي يقضي فيها جونسون وعائلته إجازتهم الصيفية.

سوناك يرحب

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لأن جونسون لا يقوم بحملة نشطة، قال رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك إن مقاطع الفيديو والرسائل هذه من جانب جونسون "تم تنسيقها من قبل الحملة".

وأضاف: "من الرائع أن يدعم بوريس حزب المحافظين. وأنا أرحب بذلك بشدة، إنه يدعم العديد من المرشحين في مقاطع الفيديو والرسائل التي نسقتها الحملة".

وقال سوناك، "أعلم أن ذلك سيحدث فرقًا. وبالطبع، فهو يطرح القضية كل أسبوع في عموده ويتأكد من أن الجميع يفهمون ما ستفعله حكومة حزب العمال بهذا البلد ولماذا من المهم أن يصوت الجميع للمحافظين. أنا سعيد لأنه يفعل ذلك."

وحث رئيس الوزراء السابق في رسائله وأشرطة الفيديو الناخبين على إعادة انتخاب أمثال السير سيمون كلارك، وبول بريستو، ونيك فليتشر، وتوم هانت، وجين ستيفنسون.

وزير البيئة وحزب العمال

وعلى صلة، حث وزير البيئة مارك سبنسر في حديث لشبكة (سكاي نيوز) البريطانيين "التمسك بالسفينة الثابتة" مع ريشي سوناك في الانتخابات المقررة في 4 يوليو.

وادعى أن حزب العمال "لم يشاركنا ما هي خططهم الضريبية". وقال الوزير: "يبدو بالتأكيد أنهم يلعبون بهذا القدر من القرب من صدورهم".

وتابع القول: "نشك - حسنًا، نعلم - أن هناك ما لا يقل عن 2000 جنيه إسترليني من الالتزام بزيادة الضرائب من خلال الوسائل المختلفة التي تحدثوا عنها والالتزامات التي تعهدوا بها".

ضريبة الدخل

وقد ادعى حزب العمال مرارا وتكرارا أن جميع خططه وسياساته تم تقدير تكاليفها بالكامل، واستبعد زيادة ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة.

وقال الوزير سبنسر: "لكن عندما يتعلق الأمر بالزراعة والأمن الغذائي بالطبع، فإن الطريقة التي يتم بها نقل ذلك من جيل إلى جيل يمكن أن تكون صعبة نظرا لقيمة الأصول. ولن يستبعد حزب العمال فرض مبالغ ضخمة من الضرائب على توريث تلك المزارع عبر الأجيال."

ويشير الوزير إلى أن هذا غير موجود في بيان حزب العمال، قبل أن يستبعد مثل هذه الزيادة في ضريبة الميراث في ظل حكومة المحافظين.

