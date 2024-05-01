على نحو لافت غير مسبوق، اقتحم رئيس الوزراء البريطاني المحافظ السابق بوريس جونسون حملة انتخابات بلدية في وسط إنكلترا داعيا الناخبين إلى "نسيان الحكومة" المحافظة.

وقال تقرير إن فريق حملة عمدة حزب المحافظين في منطقة (ويست ميدلاندز) في وسط إنكلترا، يقوم بإرسال منشورات تحتوي على صور له ولرئيس الوزراء السابق.

وكشفت شبكة (سكاي نيوز) أن عمدة ويست ميدلاندز من حزب المحافظين يرسل للناخبين تأييدًا من بوريس جونسون يحث الناس على "نسيان الحكومة".

ولم يذكر موقع حملة المرشح آندي ستريت على الإنترنت اسم ريشي سوناك على صفحته الرئيسية، وتم تلوينه باللون الأخضر بدلاً من اللون الأزرق المحافظ، مما يشير إلى أن رئيس البلدية يحاول الترشح بناءً على أوراق اعتماده كناشط مستقل وليس تحت علامة حزب المحافظين التي لا تحظى بشعبية.

ولم تذكر أدبيات الحملة الأخرى - بما في ذلك الصفحة الأولى من "صحيفة" الحملة التي شاهدتها سكاي نيوز - زعيم المحافظين.

ومع ذلك، فإن فريق حملة ستريت، الذي تعتبر معركته من أجل إعادة انتخابه على حافة السكين ضد حزب العمال، يرسل منشورات تحتوي على صور له ولرئيس الوزراء السابق جونسون، الذي يعترف علانية بوجود مشاكل مع سمعة المحافظين.

رسالة جونسون

وكتب جونسون في رسالته الموقعة إلى الناخبين: "قد لا يعجبكم كل ما فعله المحافظون". ويضيف: "انسوا أمر الحكومة. انسَوا وستمنستر. ستدور الانتخابات حول السنوات الأربع المقبلة في وست ميدلاندز - ومن تريدون أن يتولى المسؤولية".

وقد تلقى الناخبون الرسالة التي تعلوها صورة للسيد جونسون والمرشح ستريت يوم الثلاثاء. وأكد متحدث باسم جونسون صحة الرسالة وقال إنه سعيد بكتابتها.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، أجرى السيد ستريت مقابلة مع صحيفة (صنداي تايمز) حول اللحظات التي تشاجر فيها مع السيد سوناك.

ويعد كل من سباق رئاسة بلدية ويست ميدلاندز وسباق رئاسة بلدية تيز فالي محوريين في انتخابات يوم غد الخميس لبقاء السيد سوناك، لكن كلا مرشحي حزب المحافظين الذين يأملون في التشبث بوضع مسافة بينهم وبين رئيس الوزراء.

موقف حزب العمال

وعلى صلة، قال مصدر من حزب العمال المعارض: "إن مطالبة سلف ريشي سوناك للناخبين بنسيان الحكومة هو حكم دامغ على قيادة رئيس الوزراء".

وأضاف: "لقد نأى آندي ستريت بنفسه عن ريشي سوناك، لكنه يبدو سعيدًا جدًا بوضع اسم بوريس جونسون في الأضواء".

وقال المصدر العمالي: "يمثل ريشي سوناك عائقًا كبيرًا لدرجة أن مرشحيه يشعرون بوضوح أنهم بحاجة إلى التخلص منه للفوز."

