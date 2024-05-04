إيلاف من لندن: أشاد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بموظفي مركز الاقتراع الذين رفضوا السماح له بالتصويت دون بطاقة هوية تحمل صورة.

وكان شرط تقديم إثبات الهوية، الذي تم تطبيقه عندما كان رئيس الوزراء السابق في منصبه، مثيرا للجدل بسبب مخاوف من أنه قد يمنع الناس من العملية الديمقراطية.

وأشاد جونسون بالقرويين الذين كشفت قناة (سكاي نيوز) أنهم أبعدوه عن مركز الاقتراع عندما حاول التصويت بدون بطاقة هوية صالحة تحمل صورة - بموجب القواعد التي قدمها.

غلاف مجلة

وقال رئيس الوزراء السابق إنه حاول الإدلاء بصوته باستخدام غلاف مجلة يحمل اسمه وعنوانه كدليل، لكنه مُنع من القيام بذلك.

وتم تقديم شرط تقديم بطاقة هوية تحمل صورة من قبل السيد جونسون خلال فترة وجوده في داونينغ ستريت كجزء من قانون الانتخابات 2022.

وكانت هذه الخطوة مثيرة للجدل بسبب مخاوف من أنها ستمنع الناس من التصويت، خاصة بين الفئات المحرومة.

سعي للتصويت

وكان جونسون يسعى للتصويت في جنوب أوكسفوردشاير، حيث يتم انتخاب مفوض الشرطة والجريمة في وادي التايمز.

وكتب في عموده في صحيفة (ديلي ميل): "أريد أن أشيد بشكل خاص بالقرويين الثلاثة الذين رفضوني يوم الخميس عندما ظهرت في مركز الاقتراع وليس لدي ما يثبت هويتي باستثناء غلاف نسختي من صحيفة بروسبكت وهي المجلة التي طبع عليها اسمي وعنواني".

وقال: "لقد أظهرت ذلك لهم وبدوا متشككين للغاية، وفي غضون دقائق عدت برخصة القيادة الخاصة بي وصوتت لصالح حزب المحافظين".

المرة الأولى

وتعد انتخابات الخميس هي المرة الأولى التي يضطر فيها العديد من الناخبين في إنجلترا وويلز إلى تقديم بطاقة هوية للتصويت بموجب الأحكام التي تم طرحها لأول مرة في الانتخابات المحلية العام الماضي.

وبالإضافة إلى رخص القيادة، تشمل أشكال الهوية المقبولة الأخرى جوازات السفر وبطاقات إثبات العمر والشارات الزرقاء وبعض بطاقات السفر الميسرة.

وقالت الحكومة البريطانية أيضًا إنها تعتزم جعل بطاقات هوية المحاربين القدامى شكلاً صالحًا لتحديد هوية الناخبين بعد رفض أفراد الخدمة السابقين.

