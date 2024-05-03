إيلاف من لندن: مع هزيمة ساحقة لحزب المحافظين الذي كان يتزعمه في الانتخابات المحلية التي جرت الخميس، تم إبعاد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من مركز الاقتراع المحلي الخاص به بعد أن نسي إحضار بطاقة هوية تحمل صورة مقبولة.

وقال تقرير إن جونسون عاد لاحقًا ببطاقة الهوية اللازمة وتمكن من التصويت في مركز اقتراع بجنوب أوكسفوردشاير، حيث يختار الناخبون مفوض الشرطة والجريمة.

وكانت حكومة جونسون أدخلت قواعد جديدة تتطلب بطاقة هوية تحمل صورة للتصويت في قانون انتخابات 2022.

وتم تطبيق التغيير في العام الماضي، مع الانتخابات المحلية في مايو 2023، وهي المرة الأولى التي يحتاج فيها الناخبون إلى إبراز بطاقة الهوية.

آلاف لم يصوتوا

وبحسب اللجنة الانتخابية، لم يتمكن نحو 14 ألف شخص من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي في إنكلترا نتيجة للقواعد الجديدة.

وهناك 22 نموذجًا مقبولًا لبطاقات الهوية، بما في ذلك جوازات السفر ورخص القيادة وتصاريح حافلة كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة وبطاقات أويستر 60+.

ويمكن للأشخاص المسجلين للتصويت أيضًا التقدم بطلب للحصول على وثيقة مجانية تُعرف باسم شهادة سلطة الناخب.

وقالت الحكومة أيضًا إنها تعتزم جعل بطاقات هوية المحاربين القدامى شكلاً صالحًا لتحديد هوية الناخبين بعد أن تم إبعاد بعض موظفي الخدمة السابقين عن مراكز الاقتراع.

