إيلاف من تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي إن قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي اللواء أوري غوردين ورئيس مديرية العمليات اللواء عوديد باسيوك وافقا على خطط المعركة في لبنان مساء الثلاثاء.

وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي إن الجنرالات أجروا تقييما، تمت خلاله "الموافقة على الخطط العملياتية للهجوم في لبنان".

وأضاف الجيش أن كبار القادة اتخذوا أيضًا قرارات بشأن "تسريع جاهزية القوات على الأرض"، ونقلت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" تفاصيل عن استعدادات الجيش الاسرائيلي للهجوم على لبنان.

ويأتي هذا الإعلان وسط هجمات متكررة من قبل حزب الله والفصائل الفلسطينية المتحالفة معه في لبنان على شمال إسرائيل، مع مخاوف من صراع أوسع نطاقا.

وحذرت إسرائيل من أنها لم تعد قادرة على التسامح مع وجود حزب الله على طول حدودها في أعقاب ما حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وحذرت من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي، فسوف تلجأ إلى العمل العسكري لدفع حزب الله شمالا.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.