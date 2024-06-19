إيلاف من القاهرة: نفى مصدر مصري "رفيع المستوى" تقريرا سابقا نشرته وسائل إعلام عربية وعبرية وعالمية يفيد بأن القاهرة مستعدة لإرسال قوات إلى قطاع غزة لفترة محدودة من الوقت بعد الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وقال المصدر لقناة "العربي الجديد" المملوكة لقطر، إن التقارير "عارية عن الصحة تماما".

موقف مصر هو عدم إرسال أي قوات إلى غزة بأي شكل من الأشكال، كما يؤكد المصدر الرفيع، وسيبقى كذلك في المستقبل.

وكان تقرير سابق قد أشار إلى أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق أسامة عسكر أبلغ نظيره الإسرائيلي ورئيس القيادة المركزية الأمريكية أن القوات المصرية العاملة تحت إشراف الأمم المتحدة ستقوم بتأمين الجانب الفلسطيني من معبر رفح وكذلك تأمين الجانب الفلسطيني من معبر رفح. والمعابر الأخرى بين قطاع غزة وإسرائيل وبعض النقاط على طول ساحل غزة، لكنها لن تتواجد داخل المدن والمناطق السكنية.