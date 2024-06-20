إيلاف من بيروت: ذكرت مجلة "كاثوليك ريفيو" أن مجموعة من العلماء يشتبهون في أن الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان تخفي معلومات حول أجسام طائرة مجهولة وحضارات خارج كوكب الأرض.

الأرشيف الرسولي: كنز من الظواهر الغريبة

أوضحت أستاذة علم الأديان بجامعة نورث كارولينا في ويلمنغتون، ديانا والش باسولكا، أن الأرشيف الرسولي في الفاتيكان يحتوي على العديد من التقارير التي توثق ظواهر غريبة، بما في ذلك رؤية كرات طائرة غير معروفة تحلق عبر الدير، وأجسام أخرى طائرة. وأشارت إلى أنه في الماضي كانت تسمى هذه الظواهر بالمعجزات، لكنها الآن لا تستبعد تفسيرًا أكثر علمية لهذه الأجسام الطائرة المجهولة.

بين المعجزات والظواهر الخارقة

أكد المؤرخ كارلوس إير، الأستاذ بجامعة ييل، أن التقارير الحديثة عن الأجسام الطائرة المجهولة والسجلات القديمة عن المعجزات يمكن تصنيفها على أنها "مستحيلة أو غير محتملة للغاية". أشار إير إلى أن أرشيفات الفاتيكان تُعتبر ذات قيمة خاصة للباحثين، حيث تعاملت الكنيسة الكاثوليكية منذ عصر النهضة بشكل متشكك مع روايات المعجزات وطالبت الشهود بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم.

نفي الفاتيكان: لا وثائق عن حياة خارج الأرض

صرح ماركو غريلي، سكرتير مدير الأرشيف الرسولي في الفاتيكان، بعدم وجود أي وثائق في الأرشيف تشير إلى حياة خارج الأرض. ونصح العلماء بالتخلي عن محاولاتهم "العقيمة وغير المثمرة" للعثور على مثل هذه المواد في حوزة الكنيسة الكاثوليكية.

تغيير قواعد الاعتراف بالظواهر الخارقة

في تطور حديث، قامت الكنيسة الكاثوليكية منذ 19 أيار (مايو) بتغيير قواعد الاعتراف بالظواهر الخارقة. وفقًا للمبادئ التوجيهية الجديدة التي نشرتها دائرة الفاتيكان لعقيدة الإيمان، فإن البابا وحده هو الذي سيتخذ القرار المناسب في الحالات الاستثنائية.