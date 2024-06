إيلاف من بيروت: نظمت السلطات اللبنانية جولة ميدانية بحضور سفراء من دول عديدة ووسائل الإعلام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للتأكد من خلو المطار من الأسلحة، رداً على تقرير نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية يزعم استخدام حزب الله للمطار لنقل الأسلحة.

ونقلت قناة "العربية" بثاً مباشراً للجولة قبل أن تعلن عن توقف تغطية الإعلاميين في مطار بيروت، بعد منعهم من دخول مركز الشحن الجوي.

جولة تأكيدية

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت عن نيتها مقاضاة "التلغراف"، مؤكدة أن المزاعم باستخدام حزب الله للمطار لنقل الأسلحة تشكل تهديدًا لسلامة المطار والعاملين فيه، وانطلقت بجولة ميدانية بدأت صباح الإثنين، بحضور سفراء من ألمانيا ومصر والهند وباكستان والصين واليابان وكوريا وكوبا ورومانيا والبرازيل وكازاخستان والأردن وإسبانيا والجزائر ونيجيريا، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، للتأكد من خلو المطار من أي أسلحة.

وبدأت الجولة الميدانية من مركز الشحن في المطار ثم انتقل المشاركون إلى مركز الشحن الجوي. ومن الجانب اللبناني، شارك الوزيران في حكومة تصريف الأعمال، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ووزير السياحة وليد نصار.

تقرير "التلغراف"

وكانت صحيفة "التلغراف" البريطانية قد نقلت في تقرير أن حزب الله يستخدم مطار بيروت لنقل الأسلحة منذ سنوات، مما يجعله هدفًا لإسرائيل. وقالت الصحيفة إن "صناديق كبيرة غامضة تصل على متن رحلات جويّة من إيران إلى مطار بيروت"، وادعت مصادر تحدثت للصحيفة بأن الحزب "يخزّن صواريخ في المطار تشمل أنواعاً مثل (فلق) و(فاتح)". ونقلت عن "الاتحاد الدولي للنقل" قوله "إننا نعلم منذ سنوات بتخزين (حزب الله) الأسلحة في مطار بيروت".

