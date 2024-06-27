تايبيه: أعلنت تايوان الخميس أنّها رصدت 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، في حلقة جديدة من مسلسل الضغوط المتزايدة التي تمارسها بكين على تايبيه منذ تولّى الرئيس الجديد لاي تشينغ-تي مهامه في أيار (مايو) الماضي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنّها حتى الساعة السادسة من صباح الخميس (22,00 ت غ الأربعاء) رصدت حول الجزيرة في الجو والبحر 35 طائرة وسبع سفن حربية صينية.

وبعد أيام من تنصيب رئيس تايوان الشهر الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة رداً على خطاب ألقاه لاي واعتبرته بكين بمثابة "اعتراف باستقلال تايوان".

ومنذ تولّى لاي مهام منصبة حشدت الصين مراراً سفناً حربية وطائرات وجنوداً وقاذفات صواريخ في محاكاة لتطويق الجزيرة.

وأعلن الجيش التايواني الإثنين أنّه رصد 23 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة.

وقال لاي الذي تعتبره الصين "انفصالياً خطراً" إنّه ليس من الضروري أن تعلن تايوان رسمياً استقلالها لأنّها "مستقلّة بالفعل".

وتتمتع تايوان بحكم ذاتي منذ العام 1949 عندما فرّ القوميون إلى الجزيرة بعد هزيمتهم على أيدي القوى الشيوعية خلال حرب أهلية شهدها برّ الصين الرئيسي.

ومنذ ذلك الحين، تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها ستستردّه حتى وإن تطلّب الأمر استخدام القوة.