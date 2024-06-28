إيلاف من واشنطن: من يتصفح عناوين الصحف والمواقع العالمية عقب المناظرة الانتخابية "التاريخية"، بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب، قد يسيطر عليه انطباع بأن هذه الصحف جميعاً صدرت من مكان واحد، بل صيغ مضمون تقاريرها تحت سقف واحد، وذلك من فرط اتفاقها على الأداء الضعيف للرئيس بايدن.

وعلى الرغم من الإجماع التام على الأداء الكارثي لبايدن في المناظرة، إلا أن الصحافة العالمية لم تمتدح ترامب كثيرا، بل إن بعضها اكتفى بالهجوم على بايدن، وسط اتفاق على أنه كان ضعيفاً إلى حد أنه يجب عليه عدم خوض الانتخابات المقبلة، وأن يبدأ الحزب الديموقراطي في البحث عن مرشح آخر.

"إيلاف" تستعرض معكم عناوين الصحف العالمية في تفاعلها مع المناظرة:

- الغارديان البريطانية: تتزايد الدعوات الموجهة إلى بايدن للتنحي جانبا بعد الأداء الهش في المناظرة ضد ترامب.

- برافدا الروسية: ساعة ونصف من الإهانات بين بايدن وترامب.

- زود دويتشه تسايتونج الألمانية: أسوأ ليلة في حياة بايدن.

- لوموند الفرنسية: ما يجب تذكره من المناظرة، أن بايدن لن ينجح أبداً في إسكات المخاوف المرتبطة بعمره في مواجهة دونالد ترامب الذي لم يكن مثالياً وتورط في الكذب كثيراً، ولكنه كان مقاتلاً قوياً.

- لاريبوبليكا الايطالية: الديمقراطيون يحق لهم الشعور بالقلق ألف مرة بشأن أداء بايدن.

- ال موندو الاسبانية: الآن يجب عليهم اقناع بايدن بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية.

- نيويورك تايمز الأميركية: يحدث بالفعل.. الديموقراطيون يتحدثون عن استبدال بايدن.

- واشنطن بوست الأميركية: حيوية ترامب تكتسح معاناة بايدن لتوصيل معلومة مفهمومة.

- وول ستريت جورنال الأميركية: بايدن "انهار" في أول اشتباك مع ترامب

- لوس انجلس تايمز: ملخص ما حدث.. لا احترام بين الرجلين، ولا مصافحة في البداية أو النهاية.

- سي إن إن: يأس ديموقراطي من أداء بايدن، نعم يشعر الديمقراطيون باليأس من أداء الرئيس جو بايدن في المناظرة ليلة الخميس، وهو أداء يتسبب في طرح بعض التساؤلات التي أثيرت سرا حول ما إذا كان ينبغي أن يظل مرشحاً للحزب.