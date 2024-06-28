إيلاف من أتلانتا: عن ماذا أسفرت المناظرة التاريخية بين الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، ومنافسه الرئيس السابق والمرشح في السباق الرئاسي دونالدو ترامب؟ وهي المناظرة التي تابعها الملايين حول العالم الخميس.

باختصاريمكن القول إن الرئيس السابق دونالد ترامب نجح في توجيه "ضربة قاضية مؤجلة" إلى الرئيس الحالي جو بايدن، مؤجلة لأنها سيكون لها تبعات "إنقلابية" في الطريق إلى البيت الأبيض.

ملخص نتائج المناظرة يشير إلى "يأس ديموقراطي" من أداء الرئيس بايدن وهو أداء قاد البعض إلى سؤال أقرب ما يكون إلى "الزلزال":" هل يجب أن يظل بايدن مرشحاً رئاسياً؟"

ظهر بايدن على خشبة المسرح بصوت متقطع، وعاني كثيراً من أجل العثور على الكلمات التي تعبر عن الأفكار في بعض النقاط، وخسر بعض القضايا بالضربة القاضية مثل الإجهاض والهجرة والحدود.

ولم يستغرق الأمر سوى دقائق قليلة حتى يدرك الديمقراطيون مدى السوء الذي أصبح عليه الأمر، وفقاً لتقرير "سي إن إن".

“يبدو بايدن في حالة سيئة جداً، قال أحد الديمقراطيين الذين قضوا وقتا في العمل في إدارة بايدن: "إنه غير متماسك".

وقال ناشط ديمقراطي آخر: " حالته مروعة".

هل يجب أن يستمر بايدن في السباق؟

وكان السؤال الذي يلوح في الأفق مع اقتراب المناظرة من نهايتها يكاد يكون وجوديا: "هل ينبغي لشخص آخر أن يتصدر قائمة الديمقراطيين بدلاً من بايدن؟

قال أحد الناشطين الذين عملوا في الحملات على جميع المستويات لأكثر من عقد من الزمن: "من الصعب القول بأن بايدن يجب أن يكون مرشحنا".

كانت هذه المناقشة تاريخية لأسباب عديدة، ولكن ليس أقلها أنها تجري قبل أن يتم ترشيح كل رجل رسميًا في مؤتمراته الخاصة. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في 19 آب (أغسطس) في شيكاغو.

تهديد "وجودي" للديموقراطية الأميركية

لقد أمضى الديمقراطيون معظم العام الماضي في القلق بشأن فرص بايدن في التغلب على ترامب في انتخابات يعتبرها الكثيرون انتخابات وجودية ستقرر بقاء الديمقراطية الأميركية.

لكن بايدن نفسه كان مصمماً على أن يكون الشخص الذي سيواجه ترامب، حتى أنه قال في مرحلة ما بشكل مباشر: "إذا لم يكن ترامب يترشح، فلست متأكداً من أنني سأترشح".

ولم يتقدم أي منافس ديمقراطي جدي لخوض الانتخابات ضد بايدن، وفي هذه المرحلة من الحملة سيتعين عليه أن يقرر التنحي إذا اختار الديمقراطيون مرشحا آخر، وإذا انسحب بايدن بالفعل، فسيتم تحديد ترشيح الحزب الديمقراطي على أرض الواقع.

ماذا حدث في 90 دقيقة؟



هاجم بايدن ترامب كثيراً بعبارات شخصية في محاولة واضحة لاستفزازه، وطرح كل شيء بدءا من إدانة الرئيس السابق بالعلاقةمع الممثلة الإباحية وما ترتب على هذه العلاقة، وصولاً إلى إهانته المزعومة لقدامى المحاربين في الحرب العالمية الأولى وحتى وزنه حينما يلعب الجولف.

وأعلن حلفاء ترامب على الفور فوزهم بينما تساءل ديمقراطيون بارزون علناً عما إذا كان بايدن يستطيع المضي قدماً.

التقارير الأميركية تقول إنه كان هناك شعور بالصدمة، في الواقع، بشأن الطريقة التي ظهر بها بايدن في بداية هذه المناظرة، وكيف بدا مرتبكاً.

قال ديفيد أكسلرود، المستشار القديم للرئيس السابق باراك أوباما، لشبكة سي إن إن :"لقد أصبح أقوى مع استمرار المناظرة، ولكن بحلول ذلك الوقت، أعتقد أن الذعر قد بدأ".

وأضاف: "وأعتقد أنك ستسمع مناقشات، لا أعلم أنها ستؤدي إلى أي شيء، ولكن ستكون هناك مناقشات حول ما إذا كان ينبغي عليه الاستمرار".

وقال فان جونز، وهو استراتيجي ديمقراطي آخر، لشبكة سي إن إن: "لم يكن أداؤه جيداً على الإطلاق".

وقال مصدر إن بايدن كان يعاني من نزلة برد أثناء المناظرة، مضيفا أن نتيجة فحصه لكوفيد-19 جاءت سلبية.

وبدا أن بايدن فقد سلسلة أفكاره عندما أعطى إجابة واحدة، وانجرف من إجابة تتعلق بالسياسة الضريبية إلى السياسة الصحية، وفي وقت ما استخدم كلمة "كوفيد".

بدأ بايدن في تقديم إجابات أكثر وضوحا مع تقدم المناظرة، وهاجم سجل ترامب في قضايا مثل مكافحة تغير المناخ.

وقال: "إن التهديد الوجودي الوحيد للبشرية هو تغير المناخ، ولم يفعل أي شيء حيال ذلك".

ولم يتحدث الرئيس الحالي وسلفه منذ آخر مناظرة بينهما قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وتغيب ترامب عن حفل تنصيب بايدن بعد أن قاد جهدا غير مسبوق وغير ناجح لإلغاء خسارته التي بلغت ذروتها في أعمال شغب في الكابيتول من قبل أنصاره.

وقال بايدن إن ترامب شجع أنصاره على الذهاب إلى مبنى الكابيتول وجلس في البيت الأبيض دون اتخاذ أي إجراء أثناء تشاجرهم مع الأمن.

وقال بايدن: "يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص في السجن".

العداء الشخصي يسيطر على المناظرة

على أي حال دخل ترامب وبايدن المواجهة التي أسفرت عن اختلاف رؤى كل منهما بشكل حاد حول كل القضايا الأساسية، وهي الإجهاض والاقتصاد والسياسة الخارجية، وبدا العداء العميق تجاه بعضهما البعض جلياً دون أدنى شك.

وسرعان ما ظهر عداءهم الشخصي على السطح. وكان بايدن شخصياً في استحضار ابنه الذي خدم في العراق قبل أن يموت بسرطان الدماغ.

وانتقد الرئيس ترامب لأنه وصف الأميركيين الذين قتلوا في الحرب بأنهم "مغفلون وخاسرون".

وقال بايدن لترامب: "ابني لم يكن خاسراً، ولا يمكن وصفه بالأحمق، أنت الخاسر."

قال ترامب إنه لم يقل ذلك أبدا، وانتقد بايدن بسبب الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان، واصفا إياه بأنه "اليوم الأكثر إحراجا في تاريخ أميركا".

وأشار بايدن بشكل مباشر إلى إدانة ترامب في محاكمة أموال الصمت في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، قائلا: "لديك أخلاق قطط الشوارع".

ورد ترامب، الذي اختار عدم الإدلاء بشهادته في محاكمته: "لم أمارس الجنس مع ممثلة إباحية".

ورد ترامب قائلا إن بايدن قد يواجه اتهامات جنائية "عندما يترك منصبه"، مستحضرا تهديداته المألوفة بالانتقام.

ورغم عدم وجود دليل على ارتكاب أي مخالفات، قال ترامب: "من الممكن أن يكون جو مجرما مدانا بكل الأشياء التي ارتكبها".

التضخم والاقتصاد

وبعد تعرضه لضغوط للدفاع عن ارتفاع التضخم منذ توليه منصبه، أرجع بايدن ذلك إلى الوضع الذي ورثه من ترامب وسط جائحة كوفيد-19.

وقال بايدن إنه عندما ترك ترامب منصبه، "كانت الأمور في حالة من الفوضى".

ولم يوافق ترامب على ذلك، معلناً أنه خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، "كان كل شيء يسير على ما يرام".

السياسة الخارجية

في مرحلة ما، دافع ترامب عن سجله في السياسة الخارجية وألقى باللوم على بايدن في الصراعات في أوكرانيا وغزة، مما يشير إلى أن الصراعات اندلعت عندما شعر المعتدون بالحرية في الهجوم لأنهم اعتبروا بايدن ضعيفا.

وقال ترامب: " العالم كله ينفجر تحت حكم بايدن".

ماذا حدث بعد المناظرة؟

خرج ترامب مباشرة من المسرح بمفرده بعد المناظرة، وانضمت إلى بايدن زوجته جيل، وبعد انتهاء المناظرة، سيسافر كل من بايدن وترامب إلى ولايات يأملان في شق طريقهما هذا الخريف. ويتوجه ترامب إلى فيرجينيا، التي كانت في السابق ساحة معركة تحولت نحو الديمقراطيين في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يتوجه بايدن إلى ولاية كارولينا الشمالية، حيث من المتوقع أن يعقد أكبر تجمع انتخابي لحملته حتى الآن في ولاية حقق فيها ترامب الفوز بفارق ضئيل في عام 2020.

ملخص أقوى الكلمات في المناظرة:

ـ ترامب: في عهد بايدن خسرت الولايات المتحدة هيبتها على الساحة الدولية وأصبحت مثل "دولة من العالم الثالث".

ـ ترامب: بايدن لم يقم بعمل جيد، لقد قام بعمل سيء. والتضخم يقتل بلدنا. إنه يقتلنا.

ـ ترامب: لو كان بوتين يحترم بايدن لما بدأ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ـ ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو لم تغادر الولايات المتحدة أفغانستان.



ـ ترامب: حماس لم تكن لتهاجم إسرائيل في ظل حكمي.

ـ ترامب: بايدن "فلسطيني".

ـ ترامب: على بايدن أن يدع إسرائيل تكمل مهمتها في غزة.

ـ ترامب: بايدن مجرم مثل ابنه هانتر ومن المحتمل أن يصبح مجرما مدانا بعد مغادرته منصبه.

ـ ترامب: لم أقم علاقة مع نجمة أفلام إباحية.

-ترامب يتحدى بايدن ويدعوه للخضوع لاختبار إدراكي.

ـ ترامب: بايدن أسوأ رئيس في التاريخ.

ـ بايدن : "أنت أحمق وفاشل، لديك أخلاق قطط الشوارع"

ـ بايدن: نحاول إضعاف حماس ونجحنا في ذلك.

ـ بايدن: رغبة ترامب في الخروج من الناتو حماقة.