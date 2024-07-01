إيلاف من القاهرة: بعد جدل كبير، وغضب عارم في الشارع المصري، امتد إلى الشارع العربي عبر منصات السوشيال ميديا، وكذلك بعض البرامج التلفزيونية، خرجت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة، عن صمتها بعد حملة الهجوم عليها لرقصها في صحن مسجد محمد علي بالقاهرة بعد قران نجلتها داخله.

ويبدو أن رد مفيدة شيحة سوف يثير المزيد من الغضب، خاصة أنها لم تعتذر أو تعترف بأن رقصها داخل المسجد يستحق كل هذه الضجة، وهذا الغضب، بل قالت : "محدش لية الحق يتدخل في حاجة، ومش هيهمني أرد على أي هجوم أو نقد، ولو اتكرر الموضوع هرقص وهفرح ببنتي تاني لا تعليق لأي شيء، ودول ناس من جوا مش سالكة، وشكلكوا وحش أوي".

وأثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الأيام الماضية، على السوشيال ميديا، بسبب حفل زفاف ابنة الإعلامية مفيدة شيحة، واتهم الجمهور الحضور بعدم احترام قدسية مسجد محمد على، والاستخفاف بالأجواء حولهم.

وبدأ الجمهور ينتقد مفيدة شيحة، كما انتقدوا وجود مدعوين بملابس لا تناسب قدسية المسجد، مثل وجود فنانات بفساتين قصيرة ومكشوفة.