إيلاف من لندن: قال أحدث استطلاع رأي في بريطانيا، إن حزب العمال في طريقه لتحقيق فوز ساحق أكبر أغلبية برلمانية منذ عام 1832في الانتخابات العامة التي ستجري غدا الخميس.

وبحسب الاستطلاع الأخير الذي أجرته مؤسسة (يوغوف)، من المقرر أن يحصل حزب السير كير ستارمر على 431 مقعدًا، متغلبًا على 419 مقعدًا فاز بها في عام 1997 وهو أعلى رقم في تاريخه.

وهذا الرقم أيضًا أكثر من ضعف ما فاز به حزب العمال البالغ عدده 202 صوتًا في عام 2019، وسيمنحهم الأغلبية الأكبر لأي حزب منذ عام 1832.

ومن المتوقع أن يفوز حزب المحافظين بـ 102 صوتًا فقط، أي بانخفاض أكثر من الثلثين عن عدد الأصوات التي حصلوا عليها في عهد بوريس جونسون في المرة الأخيرة.

وهو أيضًا أقل بكثير من الرقم 165 الذي فازوا به في عام 1997، عندما خسروا أمام فوز ساحق للزعيم العمالي السابق توني بلير.

ومن بين الأسماء الكبيرة في حزب المحافظين التي من المقرر أن تفقد مقاعدها زعيم الحزب السابق إيان دنكان سميث والمستشار جيريمي هانت وزعيمة الحزب في مجلس العموم بيني موردونت.

عدد المقاعد

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن إجمالي عدد مقاعد الأحزاب الرئيسية هو:

العمال - 431

المحافظون – 102

الديمقراطيون الليبراليون – 72

الحزب الوطني الاسكتلندي - 18

الإصلاح - ثلاثة

الخضر - اثنان

وبموجب هامش الخطأ الذي حددته مؤسسة الاستطلاع، يمكن أن يتراوح عدد مقاعد حزب العمال من 391 إلى 466، والمحافظين من 78 إلى 129.

ويمكن أن تتراوح أصوات الديمقراطيين الأحرار من 57 إلى 87، في حين تتراوح أصوات الحزب الوطني الاسكتلندي من ثمانية إلى 34، والإصلاح من صفر إلى 14، والخضر من واحد إلى أربعة، ومنقوشة من واحد إلى أربعة.

وأجرى منظمو الاستطلاع مقابلات مع 42,758 ناخبًا في الفترة من 19 يونيو إلى 2 يوليو.