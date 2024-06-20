إيلاف من لندن: أكد مايكل غوف، أحد كبار المشرعين في حزب المحافظين البريطاني، إلى إنه إذا فاز حزب العمال بأغلبية كبيرة في الرابع من تموز(يوليو)، فقد "يتلاعب بالنظام" لتكريس وجود"حكومة إلى الأبد".

وتشير العديد من استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال في طريقه لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات العامة البريطانية.

ووفقاً لصحيفة "التلغراف" البريطانية، قال السيد غوف، هذا الصباح إن الناخبين قد يتساءلون عما يمكن أن تعنيه هذه النتيجة بالنسبة للديمقراطية.

وقال لشبكة سكاي نيوز: "آمل أن نوصل رسالتنا بشأن الضرائب، وأحد الأشياء هو أنه إذا فكر الناس في استطلاعات الرأي، وبالطبع قد يفعل البعض ذلك، فسوف يسألون أنفسهم هذا السؤال: إذا فعل حزب العمال ذلك إذا كانت لديهم هذه الأغلبية الكبيرة حقًا، فما الذي يمنعهم من تزوير النظام؟"

وتابع :"ما الذي يمنعهم من إعطاء الأصوات لمواطني الاتحاد الأوروبي، والأطفال البالغين من العمر 16 عامًا، والسجناء، والتأكد من أنهم يمكن أن يكونوا حكومة إلى الأبد؟"

وقد تعهد حزب العمال في بيانه بخفض سن التصويت إلى 16 عاما، ولم يذكر البيان السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالتصويت في الانتخابات العامة أو السماح للسجناء بالتصويت.