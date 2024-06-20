إيلاف من القاهرة: امتدت يد الاهمال إلى ضريح الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، وغمرته مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أثار غضب الشارعين المصري والعربي، مما استدعى تدخل الدولة المصرية بأعلى جهاتها لمعالجة الموقف.

فقد شهد ضريح الشعراوي في قرية دقادوس بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، حالة من الإهمال الشديد بعد أن غمرته مياه الصرف الصحي، وتفاجأ الأهالي أثناء زيارتهم قبر الإمام محمد متولي الشعراوي، المياه تغمر الضريح، ما سبب استياءً كبيرًا بين محبي الشيخ الشعراوي.

توجيهات السيسي

وفي تدخل عاجل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنقاذ ضريح الشعراوي، ووجه الرئيس السيسي، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بترميم مقبرة الإمام محمد متولي الشعراوي، التي تعرضت للأذى بسبب العطل المفاجئ بمحطة الصرف بمنطقة دقادوس في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتسبب في غرق ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومنطقة المقابر بمياه الصرف الصحي.

أفاد عبدالرحمن البياضى، مدير مجمع الشعراوي، بأنهم فوجئوا بنزوح مياه بكميات كبيرة من الصرف الصحى داخل الضريح ورغم المحاولات المتكررة منذ مساء أمس لإزالة المياه من داخل الضريح إلا انه لا يتم إزالته بسهولة .

ولفت إلى أن مجلس المدينة أحضر معداته ويعمل على مدار اليوم لكسح المياه، فيما يقوم مسؤولو مياه الشرب والصرف الصحي بالعمل على كل مشكلة محطة الطرد التى تسببت فى المشكلة.

تعليق فاطمة الشعراوي

أشادت فاطمة الشعراوى، حفيدة الشيخ محمد متولى الشعراوي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بسرعة ترميم مقبرة جدها.

وقالت فاطمة الشعراوي، لـ"اليوم السابع": "هذه لفتة طيبة اعتدناها من رئيس الجمهورية، وسعدت بها أسرة الشيخ الشعراوي كثيرا، وبالفعل انتقل المسؤولين للمكان للوقوف على أسباب حدوث ذلك، والحمد لله التأثير بسيط داخل الضريح.

وتابعت فاطمة الشعراوى :"نكرر جميعا أبناء وأحفاد الشيخ الشعراوي شكرنا لرئيس الجمهورية وكافة الأجهزة المعنية على الاهتمام بترميم المقبرة"