إيلاف من القاهرة: أكد الباحث المصري في تاريخ مصر القديمة، وسيم السيسي، أن الله قال لإبراهيم عليه السلام في التوراة: "أعطيك أرض غربتك"، مشيرًا إلى أن هذا النص يُثبت أن إبراهيم كان غريبًا عن أرض المقدس، مما يبطل مزاعم اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين.



الباحث المصري في تاريخ مصر القديمة، وسيم السيسي

وفي فيديو بثه مركز معلومات مجلس الوزراء، أوضح السيسي أن إبراهيم عليه السلام بعد خروجه من مصر قال لزوجته، بحسب التوراة: "لأني نلت خيرا بسببك في مصر، قولي لأبي مالك جرار في فلسطين إنك أختي"، مما يوضح وجود ممالك أخرى بهذه الأرض وشعوب كان إبراهيم سيذهب إليها.

التوحيد والطهارة عند المصريين القدماء

أشار الدكتور وسيم السيسي إلى أدلة تاريخية تؤكد معرفة المصريين القدماء لمفاهيم التوحيد والطهارة منذ الأسرة الفرعونية الأولى. وأوضح أن النقوش الفرعونية على الأهرامات تحتوي على عبارات مثل: "واحد أحد ليس له ثاني، موجد نفسي بنفسي، ليس مثلي أحد"، مما يدل على إيمانهم بمفهوم التوحيد.

ممارسات الطهارة والصلاة

وأضاف السيسي أن المصريين القدماء كانوا يمارسون الطهارة قبل كل صلاة، مشيرًا إلى أن كلمة "البردو فيل" التي يستخدمها الباكستانيون للإشارة إلى بيت الطهارة، هي في الأصل كلمة فرعونية قديمة. كما ذكر أن المصريين القدماء كانوا يتطهرون وينوون الطهارة قبل الصلاة، وكانوا يعرفون الصيام، والدين، والشعائر الدينية.