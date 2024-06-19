إيلاف من لندن: اعترف وزير في حكومة حزب المحافظين البريطانية، باحتمال أن زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر "سيدخل إلى 10 داونينغ ستريت" إذا كانت استطلاعات الرأي صحيحة

جاء ذلك في حديث وزير شؤون ويلز ديفيد تي سي ديفيز لصحيفة (ذا صن) حول فرص حزب المحافظين في معركة الانتخابات الراهنة، حيث لا يرسم صورة متفائلة.

وقال ديفيز: "الناس قلقون للغاية في الوقت الحالي وليسوا سعداء على الإطلاق، ليس هناك تفاؤل كبير هناك". واضاف: "وأشعر بالتعاطف مع الجميع وأعتقد أننا سنعاني جميعًا نتيجة لذلك".

وقال الوزير إنه وحزب المحافظين "لا يمكنهم الاختباء" من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الحزب قد يكون في طريقه نحو هزيمة تاريخية.

ورغم أنهم "لم يفهموا الأمر بشكل صحيح بنسبة 100%"، إلا أن الوزير يعترف "بأنهم يشيرون بوضوح إلى أغلبية كبيرة من حزب العمال".

وختم الوزير ديفيز قائلا: "كير ستارمر سيدخل إلى داونينغ ستريت، أنا آسف لذلك. علينا أن نفعل المزيد في حزب المحافظين لتوصيل رسالتنا."