تل أبيب: قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، السبت، نقلا عن 3 مصادر دفاعية إن الهدف في الغارة، على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كان مهما جدا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو هاجم بشكل مكثّف مواقع عدة في خان يونس بهدف القضاء على قائد كتائب القسام محمد الضيف.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يحقق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة مقتل 20 فلسطينيا على الأقل في غارة على مخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

واستنكرت الوزارة في بيان "مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين"، مشيرة إلى أن 20 قتيلا وأكثر من 90 مصابا وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

تنفيذ العملية

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، إثر قصف مدفعي وغارات تنفذها طائرات مسيرة إسرائيلية.

وفي وسط قطاع غزة، أعلن مسعفون تابعون للهلال الأحمر الفلسطيني "انتشال 4 ضحايا، هم أب وبناته الثلاث" بعد قصف منزلهم في دير البلح.

شمالا، رأى شهود عيان الجمعة الجنود الإسرائيليين ينسحبون من عدة أحياء من مدينة غزة، حيث أعلن الدفاع المدني العثور على نحو 60 جثة في حيي الصناعة وتل الهوى جنوب غرب المدينة.

والخميس أعلن الدفاع المدني العثور على 60 جثة أخرى في حي الشجاعية شرق المدينة الذي شهد قتالا عنيفا لنحو أسبوعين.

وصباح السبت، أفاد مراسل فرانس برس بأن القصف المدفعي يطال جنوب شرق مدينة غزة وفي الوسط في حي الرمال، فضلا عن قصف بالطائرات المسيرة في حي تل الهوى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تواصل عملياتها في مدينة غزة وأنها تمكنت "بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي" من قتل عدد من المقاتلين الخميس.

وفي رفح، جنوب القطاع، أعلن الجيش "تفكيك العديد من الأنفاق" وقتل عدد من مقاتلي حماس.

هجوم غير مسبوق

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.

ردا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجوما مدمراً واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38345 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في القطاع.