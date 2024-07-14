إيلاف من الرباط: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب برقية عبر له فيها عن تعاطفه وتضامنه إثر محاولة الاغتيال التي كان ضحية لها أمس السبت أثناء تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقال الملك محمد السادس ، في هذه البرقية، إنه تلقى بتأثر وأسى بالغ نبأ محاولة الاغتيال المروعة التي وقعت يوم أمس في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وأعرب عاهل المغرب عن ارتياحه "لكونكم سالما ومعافى"، معبرا عن تعاطفه وتضامنه إثر هذا الهجوم الشنيع.

وفي هذه البرقية، أدان الملك محمد السادس بشدة العنف السياسي، متمنيا لترامب "شفاء عاجلا حتى تتمكنوا من مواصلة خدمة أمتكم العظيمة".

ومما جاء في برقية ملك المغرب "مشاعر تعاطفنا ودعواتنا ترافقكم، السيد الرئيس، وأسرتكم، وكذا الضحايا الأبرياء لهذا العمل المؤسف".