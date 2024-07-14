واشنطن: تعرض عدد من رؤساء الولايات المتحدة الـ46 لمحاولات اغتيال، نجحت 4 منها، وفشلت أخرى وكانت آخر تلك المحاولات إطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق والمرشح للرئاسة دونالد ترامب.

محاولات الاغتيال الفاشلة

الرئيس الـ39 جيمي كارتر

اعتقل شخص بحوزته سلاح ناري قبل دقائق من إلقاء كلمة لكارتر بمركز للتسوق في عام 1979

الرئيس الـ40 رونالد ريغان

الفرق الطبية تنقذ حياته بعد إصابة بالصدر من جراء محاولة اغتيال في واشنطن في 1981

الرئيس الـ42 بيل كلينتون

تعرض لعدة محاولات اغتيال خلال فترته الرئاسية في البيت الأبيض ثلاثة منها في عام 1994.

الرئيس الـ 43 جورج بوش الابن

نجا من محاولتي اغتيال إحداهما من موظف أميركي مصاب بأزمات نفسية داخل البيت الأبيض عام 2001

محاولة اغتيال ثانية خلال وجوده مع الرئيس الجورجي في تبليسي 2006.

الرئيس الـ 44 بارك أوباما

تعرض لعدد من محاولات اغتيال من بينها رسالة مسمومة في عام 2013.