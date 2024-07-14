كشفت وثائق بريطانية أن الحسين بن طلال، ملك الأردن الراحل، اقترح على بريطانيا إنشاء "كومنولث إسلامي" لمواجهة تأثير صحوة إسلامية تنامى انتشارها في الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، ونُظر إليها على أنها تهديد لأنظمة الحكم خاصة الملكية في المنطقة.

وحسب الوثائق، فإن رئيس الحكومة البريطانية لم يستبعد أن تكون الفكرة أساسا لصياغة مشروع وحدة أوسع بين العرب بعدما تفرقت مواقفهم من إسرائيل بسبب سعي الرئيس المصري الراحل أنور السادات للصلح معها.

طرح الملك مشروعه على رئيس وزراء بريطانيا، جيمس كالاهان، في شهر سبتمبر/أيلول عام 1978 بينما كان العديد من دول الشرق الأوسط يشهد صعود موجة وعي إسلامي، تغذيها تنظيمات إسلامية.

كان الغضب الشعبي، وفي طليعته علماء الدين الشيعة، يتصاعد ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي في إيران. وفي مصر، تنامى نشاط التيار الإسلامي المعارض لمبادرة الرئيس السادات للصلح مع إسرائيل بعد حرب عام 1973. واتهم الإسلاميون والقوميون العرب السادات بشق صف العرب، الذين يعارضون علنا الاعتراف بإسرائيل. وشهدت دول الخليج، وخاصة السعودية، موجة صعود إسلامية مماثلة.

ولقيت ظاهرة النهوض الإسلامي، كما تكشف الوثائق البريطانية، اهتماما كبيرا من جانب بريطانيا التي شرعت وزارة خارجيتها في إجراء دراسة شاملة لتأثيرها على المصالح الغربية، وخاصة البريطانية، في المنطقة.

رجال حول الشاه

وفي لقاء الملك حسين مع كالاهان في 10 داوننغ ستريت، حازت الأوضاع في إيران على قدر كبير من الاهتمام، في ظل اضطرابات تتصاعد يوميا ضد نظام الشاه الملكي.

ويكشف محضر اللقاء أن كالاهان سأل ضيفه عما يتعين على الغرب فعله لمساعدة الشاه في مواجهة أزمته. وأجاب الملك قائلا إن "أي تعبير عن المساندة للشاه سيكون مساعدا". غير أنه أضاف أن "الفجوة بين النظام الملكي والشعب الإيراني، التي كشفت عنها الاضطرابات الحالية، قائمة منذ فترة طويلة". وأشار إلى أن "العديد من الشخصيات القيادية حول الشاه كانت على دراية بها (الفجوة) غير أنهم لم يحذروا الشاه من العواقب".

وتطرق النقاش عن البعد الديني في الأزمة الداخلية في إيران. وكان رأي الملك حسين هو أن "العناصر الدينية في إيران لا يجب أن تعارض الشاه بل عليها أن تسانده في جهوده لإبعاد خطر الشيوعية". ورأى أن "قوى سياسية معادية تستغل الملالي (علماء الدين) الإيرانيين". وأضاف أن الشاه أبلغه بأن "كي جي بي"، جهاز الاستخبارات الخارجي والداخلي في الاتحاد السوفييتي السابق "ضالع مباشرة في الاضطرابات" في إيران.

وهنا كشف الملك لرئيس الوزراء البريطاني عن أن مجموعة من الزعماء الدينيين الإيرانيين "اتصلوا به قبل فترة ليطلبوا منه المساعدة في الحصول (من الشاه) على عفو عن آية الله الخميني"، أكبر الزعماء الدينيين المحركين للغضب الشعبي في إيران.

وحسبما قال الملك، فإنه "بذل محاولة، غير أنها لم تنجح".

وتدخل وزير الخارجية البريطاني حينها، الدكتور ديفيد أوين، الذي حضر اللقاء، معلقا بأنه "يصعب على الشاه أن يقدم أي تنازلات للملالي دون أن يخسر دعم الطبقة المتوسطة والجيش".

في هذا السياق، عبر العاهل الأردني عن "القلق" من تأثير الأحداث في إيران على "المعنويات العامة في العالم العربي". ولذا، فإنه طرح مشروعه لإنشاء "كومنولث إسلامي"، على غرار الكومنولث البريطاني، الذي يضم 53 دولة، معظمها مستعمرات بريطانية سابقة، في مختلف مناطق العالم.

وعبر عن اعتقاده بأنه "لو كان قد تأسس تعاون أعمق بين كل الدول المسلمة في مرحلة أبكر، لكان ممكنا منع الاضطرابات في إيران".

أفكار سعودية "مشابهة"

وتعهد الملك بأن "يتخذ خطوات فعالة للترويج لوحدة عربية بهذه الطريقة (الكومنولث)، ليس فقط بين الدول العربية الشرق أوسطية، لكن بين كل الدول المسلمة". وأبلغ كالاهان بأنه "ناقش مفهومه (بشأن كومنولث إسلامي) مع الشاه"، وبأن السعوديين "يشجعون أيضا أفكارا مشابهة". وتوقع أن تكون سوريا "متعاطفة"، وعبر عن اعتقاده بأنه "يمكنه أيضا أن يكسب التأييد من دول شمال أفريقيا، بما فيها الجزائر".

وفي اللقاء نفسه، قال الشريف عبد الحميد شرف، رئيس وزراء الأردن حينذاك، إن وجود مثل هذا الاتحاد "سوف يسهم في التحديث ويساعد في التغلب على أي معارضة إسلامية". وأضاف أن التحديث "ربما يكون أكثر مقبولية لدى العناصر الدينية في الدول المسلمة لو أن التعامل معه كان على أساس إسلامي أوسع وتحت مظلة نوع ما من اتحاد المسلمين".

تحمس الدكتور أوين لفكرة الملك حسين، وتوقع أنه في حالة تطبيقها، فإنه "يمكن أن يكون لها تأثير يدعم الاستقرار في أنحاء المنطقة". وضرب مثالا بالوضع في باكستان، مشيرا إلى أنه ربما تكون في أفكار العاهل الأردني "مُنْفِعة بالذات لباكستان حيث يواجه الجنرال ضياء (الحق)، الذي يعتمد على دعم الشاه بعد الانقلاب في أفغانستان، وضعا صعبا".

Getty Images آية الله الخميني عاد، في الأول من شهر فبراير/شباط عام 1979، من منفاه في فرنسا إلى طهران ليقود الجمهورية الإسلامية بعد أقل من شهر من نجاح الثورة التي أسقطت نظام الشاه.

وفيما يتعلق بتأثيره على الساحة الإسلامية، قال الوزير إن اتحادا إسلاميا يمكن أن يحصل أيضا على مساندة من كل الدول المسلمة في أفريقيا، وقد يمارس تأثيرا تحديثيا على العناصر المتعصبة".

وتدخل كالاهان موجها كلامه للملك واصفا أفكاره بأنها "مثيرة للانتباه ومهمة". وتوقع أن يكون لها، في حالة تطبيقها، تأثير في الصراع بين العرب وإسرائيل.

وقال "إذا لم تتمكن الدول العربية من تحقيق الوحدة في موقفها تجاه إسرائيل، فربما يكون ممكنا، رغم هذا، أن تصيغ وحدتها على أساس قضايا أوسع"، من الصراع مع إسرائيل.

وعبر كالاهان عن اعتقاده بضرورة إشراك وزراء خارجية دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي الحالي) في النقاش بشأن الأفكار الأردنية.

وافق أوين، مُقترحا أن يدور النقاش الأوروبي في إطار التعاون السياسي بين الدول الأوروبية والعربية. وحرص على التأكيد على أن هذا النقاش لن يحدث "بأي نية للتدخل، بل لأن المجموعة (الأوروبية التي كانت حينها مكونة من تسعة أعضاء) والدول العربية لديهم مصالح مهمة مشتركة".

وانتهى النقاش بشأن فكرة الكومنولث الإسلامي بطلب رئيس الوزراء البريطاني من الملك بأن يُطلع الحكومة البريطانية على جهوده اللاحقة للترويج لمشروعه. ووافق الملك على أن يفعل ذلك.

في الوقت نفسه، طلب السكرتير الشخصي لكالاهان من وزارة الخارجية البريطانية إعداد تقرير لرئيس الوزراء عن مجرى النقاش مع الوزراء الأوروبيين بشأن فكرة الكومنولث الإسلامي.

"ظاهرة مهمة"

وقبل الانتقال إلى قضايا أخرى، أبلغ كالاهان الملك حسين بـ "القلق الحكومة البريطانية الجدي" من "عمليات إرهابية نفذتها أخيرا في لندن جماعات مقرها في الشرق الأوسط".

وتدخل أوين مستعرضا "الصعوبات الناجمة عن تقديم بعض الدول العربية جوازات للفلسطينيين". ورد الملك بالتعبير عن "التفهم الكامل للمشكلة"، وعلق على كلام رئيس الوزراء البريطاني ووزيره قائلا إن "جماعات فلسطينية نجحت في تجنيد بعض الطلبة الشبان من أصل أردني، ثبت أنهم كانوا فاعلين في فظائع أخيرة في فرنسا".

أعطى لقاء كالاهان- حسين وفكرة "الكومنولث الإسلامي" قوة دفع للخارجية لتسريع وتيرة بحثها الحثيث في ظاهرة الإحياء الإسلامي في العالم.

وبعد شهرين من هذا اللقاء، أُثيرت الفكرة خلال مباحثات بين كالاهان ونظيره الإيطالي جوليو أندريوتي. ووفق محضر اللقاء، فإن أندريوتي عبر عن "اهتمام حثيث بنمو التأثير الإسلامي باعتباره ظاهرة سياسية مهمة".

ورغم هذه الأهمية، لم تتوقع الإدارات المعنية، بما فيها إدارة البحوث والتحليل، في وزارة الخارجية البريطانية نجاحا لفكرة إنشاء كومنولث إسلامي، لأسباب أهمها الخلافات بين الدول المسلمة.

وانتهى التقييم، الذي جاء في تقرير شامل عن "الإحياء الإسلامي" في العالم، أُرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس الحكومة البريطانية ووزراء خارجية المجموعة الأوروبية إلى أن "الانقسامات السياسية بين الدول المسلمة والاختلافات في المصالح الإقليمية والظروف الاقتصادية تتضافر ضد تطوير تضامن إسلامي فعال". وخلص إلى أنه "من غير المرجح أن يحقق الملك حسين قدرا كبيرا من النجاح في فكرته إنشاء كومنولث إسلامي".

وبدا أن الأهم بالنسبة لبريطانيا والدول الغربية كان رصد أي تأثيرات سلبية لظاهرة الإحياء الإسلامي على مصالحهم. فقد انتهت الدراسة البريطانية إلى أن إحياء الوعي الإسلامي "لا يمثل في حد ذاته أي تهديد محدد للمصلحة الغربية في العموم أو مصالح المملكة المتحدة على وجه الخصوص".

إلا أن التقرير نبه إلى أنه "سوف يتعين التعامل مع العالم الإسلامي بعناية هائلة كي يُوضع الإحياء (الإسلامي) والحساسيات، التي يثيرها في مختلف الدول، بعين الاعتبار".

وأوصى بأن الشعور الشعبي العام المتأثر بالإحياء الإسلامي في الدول العربية والإسلامية يستدعي إعادة نظر في سياسات ومواقف بريطانيا من القضايا التي تشغل الناس في تلك الدول، مثل الصراع مع إسرائيل وأوضاع الجاليات المسلمة في بريطانيا، حتى لا تقدم لندن على سلوك يستفز الشعور الشعبي المسلم.

الملك "غير مطمئن"

في تقريرها عن الإحياء الإسلامي في الأردن، تحدثت السفارة البريطانية عن دور التيار الإسلامي في المشهد السياسي في المملكة، وخاصة دور جماعة الإخوان المسلمين.

ورغم تأكيده أن هناك "إشارة قليلة لإحياء عام للدين بين الأغلبية" في البلاد، نبه التقرير إلى أن "نفوذ الإخوان المسلمين زاد في السنوات الأخيرة مع وصول أعضاء أفراد من الإخوان إلى مواقع هامة في المؤسسة".

Getty Images في أكتوبر/تشرين أول عام 1981 اغتيل الرئيس المصري أنور السادات، وحكم على عدد من الإسلاميين بعد قتله.

وأشار إلى أن الجماعة والمؤسسة الإسلامية عموما "تؤيدان الملكية"، وإن كان هناك "تذمر على اختيار الملك أخيرا زوجة أمريكية". غير أن الإخوان "لم يحاولوا التأثير في السياسات على مستوى وطني".

وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة الأردنية السماح بوجود هذه الحركة "طالما أنها (أي حركة الإخوان) تتمتع بأهمية محدودة، وأن لها تأثيرا ضئيلا على مستوى وطني على تنمية الأردن أو على سياساته في الميادين الأخرى".

إلا أنه، وفقا لتقييم السفارة، فإن الملك لم يكن مطمئنا لظاهرة الصحوة الإسلامية وتأثيرها على الوضع في بلاده. وقال إنه "من المعروف أن الملك ينظر بقلق إلى احتمال أن يمارس الدين تأثيرا مثيرا للشقاق في البلد، ولو شكلت الأصولية الدينية أي تهديد للسياسات، فإن هذا التسامح سوف ينتهي فورا".

بعد أربعة أشهر من لقاء كالاهان- حسين، اندلعت الثورة الإيرانية التي سيطر عليها التيار الإسلامي بزعامة آية الله الخميني، وخلعت نظام الشاه الملكي، وحل محله نظام جمهوري إسلامي. وتزايدت مخاوف الأنظمة، خاصة الملكية، في المنطقة مما وُصف بتصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى، خاصة ذات الأنظمة الملكية المجاورة.

وبعد سنة تقريبا، تصاعدت المشاعر الإسلامية في الشرق الأوسط بعد احتلال الاتحاد السوفيتي الشيوعي أفغانستان.

وفي شهر أكتوبر/تشرين أول عام 1981، اغتيل الرئيس المصري محمد أنور السادات، وحوكم عدد من الإسلاميين بقتله. وكشفت المحاكمات أن أحد أسباب الاغتيال هو اعتراف السادات بإسرائيل وسعيه للتسوية معها.