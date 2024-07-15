غزة: بعد 9 أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، تبقى عقدة الأنفاق الأعقد، خصوصا مع إصرار تل أبيب على ما تسميه "أهداف الحرب" المتمثلة بإنهاء وجود حركة حماس.

شبكة الأنفاق لم تدمّر

فقد حرصت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، طيلة الفترة الماضي، على القتال كقوة لا مركزية، ومخفية إلى حد كبير، مخالفة بذلك هجومها يوم السابع من أكتوبر حينما دخل عناصر مناطق غلاف غزة بزيهم الرسمي.

كما حاولت كتائب القسام غلب التفوق التكنولوجي والعددي الذي تتمتع به إسرائيل، فانسحبوا من قواعدهم ومواقعهم الأمامية، وتخفّوا أثناء شن هجماتهم بدلا من المواجهة المباشرة.

كذلك اختاروا شن هجمات مفاجئة على مجموعات صغيرة من الجنود الإسرائيليين، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وشدد التقرير عن أن عناصر حماس باتوا لا يظهرون إلا بشكل عابر، إذ يخرجون فجأة من الأنفاق مسلحين بقذائف صاروخية لضرب الجنود الإسرائيليين ثم يعودون بسرعة إلى حصونهم تحت الأرض.

أما المفاجأة، فكانت تصريحا لكبار المسؤولين الإسرائيليين قالوا فيه إنهم لم يدمروا إلا جزءا صغيرا من شبكة الأنفاق التابعة لحماس في غزة رغم كل الهجمة الشرسة والأشهر الطوال.

ما سر الأنفاق التي حيّرت إسرائيل؟

وفق التقرير الأميركي، تعتمد حماس على أسلوب حرب يعتمد على الجماعات لا على المواجهة المباشرة، وغالبا ما يختبئ مقاتلوها ويخزنون أسلحتهم في شبكة طويلة من الأنفاق.

كما اتضح أنه وبعد 9 أشهر من الحرب في غزة، لا يزال جزء كبير من شبكة أنفاق حركة حماس في القطاع لها كفاءة عملياتية عالية، وتشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، وفق تقرير للجيش الإسرائيلي، نُشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الاثنين.

وأضافت أن تقديرات الجيش تشير إلى أن شبكة الأنفاق التابعة للحركة لا تزال في جهوزية عالية في كثير من المناطق.

وأكدت أن الشبكة في مخيمات وسط قطاع غزة، وفي مدينة رفح، جنوباً، وحي الشجاعية إلى الشرق، وجميعها في حالة جهوزية مرتفعة.

كذلك شدد على أن الأنفاق في رفح في حالة جهوزية مرتفعة وتتيح الاقتراب من المنطقة الحدودية.

"التهديد الأكبر"

يذكر أن تقريراً مطولاً لوكالة "أسوشيتد برس"، كان نشر السبت الماضي، قد سلّط الضوء على شبكة الأنفاق التي بنتها حركة حماس أسفل غزة ووصفتها بأنها تمثل "التهديد الأكبر" على القوات الإسرائيلية التي تستعد لشن هجوم بري واسع على القطاع المحاصر.

كذلك أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن تحليلاً لمقاطع فيديو نشرتها حماس ومقابلات مع ثلاثة من أعضاء الحركة وعشرات الجنود الإسرائيليين، دللت على أن استخدام الحركة لمئات الأميال من الأنفاق، والتي فاجأ حجمها القادة الإسرائيليين.

ولطالما كانت عقدة الأنفاق، الأصعب في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فبينما حاولت تل أبيب بشتى الطرق التخلص منها، لم تفلح حتى اليوم رغم كل الوسائل، حتى أنها وصلت حد محاولات إغراقها لكن دون جدوى.

أما مقاتلو حركة حماس، فيعملون في شبكة معقدة من الأنفاق المعززة، بعضها مدفون على عمق 40 قدماً تحت الأرض، وكلها يمكن أن تخفي كميناً، أو تكون مفخخة أو مملوءة بالمتفجرات ومعدة للانهيار.

وهذا يعني أن إسرائيل تستطيع قصف غزة كيفما تشاء وإطلاق ذخائر خارقة للتحصينات لتطهير بعض الأنفاق، إلا أن الجيش الإسرائيلي سيظل بحاجة إلى نشر آلاف القوات لاجتياح "مترو غزة" لتحييد كل مقاتل من حماس، وهذه ليست مهمة سهلة، وفق تأكيد تل أبيب.