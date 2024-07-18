إيلاف من لندن: دافع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن وصفه ترمب بأنه "معتل اجتماعيًا من النازيين الجدد". قائلا إن جميع السياسيين كان لديهم ما يقولونه عن الرئيس الأميركي السابق "في الماضي".

وسعى الوزير البريطاني إلى تخفيف تصريحاته السابقة بشأن دونالد ترمب، قائلاً إنه سيعمل مع أي شخص ينتهي به الأمر في البيت الأبيض.

وعندما كان نائبًا في البرلمان في عام 2018، كتب وزير الخارجية الحالي في مجلة (تايم) عن الرئيس الأميركي آنذاك: "ترمب ليس فقط معتلًا اجتماعيًا كارهًا للنساء ومتعاطفًا مع النازيين الجدد، بل إنه أيضًا يشكل تهديدًا عميقًا للولايات المتحدة". النظام الدولي الذي كان أساس التقدم الغربي لفترة طويلة."

وسئل لامي، الذي قد يضطر الآن إلى العمل مع إدارة ترمب إذا تم انتخاب المرشح الرئاسي الجمهوري مرة أخرى في نوفمبر، عما إذا كان متمسكًا بهذه التعليقات. وقال لشبكة (سكاي نيوز): "سوف تجد صعوبة في العثور على أي سياسي لم يكن لديه ما يقوله عن دونالد ترمب في الماضي".

زيارات واشنطن

وقال لامي وهو عضو البرلمان عن دائرة توتنهام إنه زار واشنطن العاصمة ثماني مرات بصفته وزير خارجية الظل، والآن وزير الخارجية بعد الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات.

وقال: "التقيت بالجمهوريين والديمقراطيين، والعديد منهم قريبون من ترمب، وسنعمل مع أي شخص تختاره الولايات المتحدة لتعيينه في البيت الأبيض ويصبح رئيسها المقبل".

تعليقات فانس

وأضاف أنه التقى سابقًا مع مرشح ترمب لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس، وأنهما تمكنا من إيجاد "أرضية مشتركة".

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "كلانا من خلفيات فقيرة، وكلاهما يعاني من مشاكل الإدمان في عائلتنا التي كتبنا عنها ... كلانا مسيحيين. والآن التقيت به في مناسبات قليلة، وتمكنا من العثور عليه أرضية مشتركة والمضي قدمًا".

ومع ذلك، قال لامي إنه لا يعترف بالتعليقات التي أدلى بها فانس عندما أشار إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تكون "أول دولة إسلامية تمتلك أسلحة نووية" في ظل حزب العمال.

وأدلى فانس بهذه التصريحات الأسبوع الماضي في مؤتمر المحافظين الوطني في واشنطن العاصمة، الذي حضرته أيضًا وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان.

ورفض وزراء الحكومة البريطانية هذه التصريحات لكنهم لم يصلوا إلى حد انتقاد فانس ظاهريا، الذي سيصبح نائب الرئيس إذا فاز ترمب في الانتخابات في نوفمبر.

وقالت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر عن تعليقات فانس إنها "لم تعترف بهذا التوصيف" بينما قال وزير الدفاع جون هيلي إن أحداً في بريطانيا "لن يتعرف على هذا التصريح الذي يشبه الرسم الكاريكاتوري".

وحرصت حكومة حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر على التأكيد على أنها ستعمل مع أي شخص يعيده الناخبون الأميركيون إلى البيت الأبيض لحماية ما يسمى بـ "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكان ترمب اختار السيد فانس، البالغ من العمر 39 عامًا، وهو صاحب رأس مال مغامر سابق وعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، ليكون نائبًا له بعد أيام فقط من استهدافه في محاولة اغتيال يوم السبت.