إيلاف من لندن: التقى رئيس الوزراء البريطاني المحافظ السابق بوريس جونسون مع دونالد ترمب على هامش المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ولاية ويسكونسن.

وبحسب جونسون على منصة X تمت مناقشة قضايا مهمة من بينها أوكرانيا، وقال جونسون إنه "ليس لديه أدنى شك" في أن المرشح الجمهوري سيكون "قويا وحاسما في دعم ذلك البلد".

واضاف: "كان من الرائع رؤية الرئيس ترمب، وهو في حالة رائعة بعد محاولة الاغتيال المروعة. لقد لاحظت الشجاعة والمرونة والصلابة المطلقة التي استجاب بها".

وقال: "لقد ناقشنا مسألة أوكرانيا مطولاً، وأعلم أنه سيوفر القيادة القوية والحاسمة اللازمة لحماية الديمقراطية من العدوان".

وتأتي تعليقات جونسون على الرغم من الإشارات التي تشير إلى أن إدارة ترمب الثانية يمكن أن تضع المساعدات الأوكرانية في وضع محفوف بالمخاطر.

يشار إلى أن ترمب من أشد المنتقدين لحلف شمال الأطلسي وقد اختار للتو جيه دي فانس نائبا له - وهو سياسي يعارض بشدة دعم أوكرانيا.

وأثارت تصريحات الرئيس السابق بأنه سينهي الحرب خلال 24 ساعة مخاوف من إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا بشأن أزمة أوكرانيا.

قنبلة فانس

وجاء لقاء ترمب - جونسون، غداة تفجير المرشح لمنصب نائب الرئيس دونالد ترمب، جي دي فانس، قنبلة ستنعكس آثاراها على العلاقات بين لندن وواشنطن، إذا ما فاز ترمب في الرئاسة ثانية.

وفي تعليق أغضب الحكومة العمالية البريطانية، قال فانس - الذي وصف ترمب ذات مرة بأنه "أحمق" و"هتلر أميركا" - في مؤتمر الجمهوريين الوطني الأسبوع الماضي إن المملكة المتحدة هي "أول دولة إسلامية حقيقية" تحصل على أسلحة نووية بعد فوز حزب العمال في الانتخابات.