وصفت إيران على لسان بعثتها لدى الأمم المتحدة،المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب بأنه “مجرم يجب أن يعاقب”، لكنها تنفي التخطيط لقتله.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي إنه يتتبع التهديدات الموجهة ضد الرئيس السابق منذ سنوات، في حين أكد مسؤولون مطلعون على الأمر وجود معلومات استخباراتية عن مؤامرة اغتيال على وجه التحديد.

لكن إيران تقول إن هذه التقارير "لا أساس لها من الصحة وخبيثة".

وأضافت أن ترمب "مجرم يجب محاكمته ومعاقبته في محكمة قانونية" لأنه أمر بقتل قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في يناير 2020.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمن القومي الأميركية، أدريان واتسون، إن التهديدات الإيرانية تنبع من رغبة البلاد في الانتقام لمقتله.

تعزيز الأمن

وعلى صلة، قام ترمب بتعزيز الإجراءات الأمنية بعد إطلاق النار على التجمع الجمهوري، وبسبب التهديد الإيراني باغتياله.

وتحذر معلومات استخبارية تلقتها الولايات المتحدة تحذر من مؤامرة إيرانية لقتل دونالد ترمب. وأكد ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر أنه تم الحصول على هذه المعلومات في الأسابيع الأخيرة وقادوا جهاز المخابرات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول الرئيس السابق.

وقال مسؤول في الأمن القومي لشبكة NBC الأميركية: "لقد تم إبلاغ حملة ترامب بالتهديد المتطور. رداً على ذلك، قامت الخدمة السرية بزيادة الموارد والأصول لحماية الرئيس السابق ترمب. كل هذا كان قبل يوم السبت".

اطلاق النار

ويوم السبت، أطلق شاب يبلغ من العمر 20 عامًا النار على دونالد ترمب في هجوم لا علاقة له بالمؤامرة الإيرانية، وفقًا لمجلس الأمن القومي.

وحذر أحد المصادر من أن الحكومة الإيرانية تخطط باستمرار لإلحاق الضرر بالمسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمن القومي، أدريان واتسون، إن التهديد نشأ من رغبة إيران في الانتقام لمقتل قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في يناير 2020.

وقالت: "نحن نتتبع التهديدات الإيرانية ضد المسؤولين السابقين في إدارة ترامب منذ سنوات، يعود تاريخها إلى الإدارة الأخيرة".

وأضافت: "لقد استثمرنا موارد غير عادية في تطوير معلومات إضافية حول هذه التهديدات، وتعطيل الأفراد المتورطين في هذه التهديدات، وتعزيز ترتيبات الحماية للأهداف المحتملة لهذه التهديدات، والتعامل مع الشركاء الأجانب، وتحذير إيران مباشرة".