إيلاف من لندن: أصبح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة أول زعيم أجنبي يخاطب مجلس الوزراء البريطاني شخصيا منذ بيل كلينتون في عام 1997، داعيا إلى دعم "القدرة بعيدة المدى" لبلاده.

واستخدم فولوديمير زيلينسكي خطابه التاريخي أمام مجلس الوزراء البريطاني لحث السير كير ستارمر على "إظهار القيادة" والسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة البريطانية لشن ضربات في عمق روسيا.

وفي خطابه أمام مجلس الوزراء، قال زيلينسكي إنه "إذا تم رفع القيود المفروضة على الأسلحة الغربية"، فإن ذلك سيساعد كييف على تعزيز دفاعاتها وتأمين مواقعها على الخطوط الأمامية.

وأضاف أنه "من الممكن تدمير" المناطق التي تتركز فيها الأسلحة في روسيا. وفي موضوع القدرة بعيدة المدى، قال الرئيس: “مازلنا نفتقد الإجابة الرئيسية على هذا السؤال”، كما قال لرئيس الوزراء: “أطلب منك إظهار قيادتك”.

وقال زيلينسكي إن القدرة على استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية أمر مهم لجهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد وزارة الخارجية.

نشر صواريخ

واقترحت حكومة المملكة المتحدة أن نشر الصواريخ البريطانية هو في نهاية المطاف مسألة تخص أوكرانيا، طالما يتم احترام القانون الدولي.

وحتى الآن، سمحت الحكومة لكييف بإطلاق صواريخ (ستورم شادو - Storm Shadows) بريطانية الصنع ضد أهداف في شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي لأوكرانيا، لكنها حظرت إطلاقها على أهداف داخل روسيا.

وقد استخدمت القوات الجوية البريطانية والفرنسية في الخليج والعراق وليبيا صواريخ (Storm Shadows) وهي صواريخ كروز موجهة بدقة يصل مداها إلى أكثر من 250 كيلومتراً (155 ميلاً).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن السير كير يشير إلى أن الحظر قد تم رفعه، قائلاً إن الأمر "يعود إلى أوكرانيا لتقرر" كيفية استخدام الصواريخ طالما أن البلاد تلتزم بالقانون الدولي.

ثم اضطر داونينغ ستريت إلى الإصرار على أن سياسة الحكومة "لم تتغير"، مع قلق المسؤولين من أن القرار قد يجر المملكة المتحدة إلى الصراع.

قطعة من التاريخ

وفي الوقت نفسه، قال السير كير إن زيارة زيلينسكي إلى داونينغ ستريت كانت "قطعة حقيقية من التاريخ"، بعد أن استقبل مجلس الوزراء الرئيس الأوكراني بحفاوة بالغة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: “هذا اجتماع مهم للغاية بالنسبة لنا، ونحن نرحب بكم للغاية هنا”. "إنه لمن دواعي سروري وامتيازي الحقيقي أن أرحب بكم في داونينج ستريت هذا الصباح. هذه قطعة حقيقية من التاريخ."

وقال إن الرئيس زيلينسكي الذي أصبح أول زعيم أجنبي في القرن الحادي والعشرين يخاطب مجلس الوزراء شخصيًا يظهر "الاحترام الذي تحظى به في هذا البلد وفي جميع أنحاء العالم".

دعم لا يتزعزع

وقال السير كير إن أوكرانيا تحظى "بدعم لا يتزعزع" من بريطانيا وأن العدوان الروسي "لا يغتفر ولا يمكن أن يمر دون عقاب". وقال إن المملكة المتحدة "ستضاعف" دعمها لأوكرانيا، وأكد أنه قبل دعوة هذا الصباح لزيارة أوكرانيا مرة أخرى في المستقبل.

وفي أعقاب خطاب زيلينسكي، أكد الحكومة البريطانية مجددًا التزامها بدعم أوكرانيا على جميع الجبهات - بدءًا من تقديم المساعدات العسكرية والمالية إلى ضمان دعم الأوكرانيين الذين يعيشون هنا وشعورهم برسالة بريطانيا المركزية، وهي أن البلاد متحدة خلفهم.

واتفق مجلس الوزراء أيضًا على أن المملكة المتحدة تفخر بالوقوف إلى جانب أوكرانيا، وفقًا لقراءة داونينغ ستريت للاجتماع.

دور القيادة

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤولون من دول البلطيق الثلاث، التي تشترك كل منها في الحدود مع روسيا، لصحيفة "إندبندنت" إن الوقت قد حان لبريطانيا للانتقال إلى دور "القيادة" فيما يتعلق بالدفاع الأوروبي ضد فلاديمير بوتين.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن المملكة المتحدة ستقدم تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا "لكل عام حتى نهاية العقد".

وقال إذا أخذنا نقطة البداية بأن الدفاع عن المملكة المتحدة يبدأ في أوكرانيا، وإذا فاز [فلاديمير] بوتين في أوكرانيا فلن يتوقف عند هذا الحد، فيجب علينا أن نقف مع أوكرانيا

وقال لراديو تايمز: "نحن مصممون على القيام بذلك”. "والأمر ليس ذلك فحسب. لقد قمنا بتكثيف الدعم الإضافي في هذين الأسبوعين الأولين في الحكومة".

وفي الأخير، قال وزير الدفاع البريطاني: "لقد أكدنا أيضًا الالتزام بتمويل مساعدات عسكرية إضافية هذا العام، ولكل عام حتى نهاية العقد. مهما كلف ذلك."

