باريس: قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للمشرعين الفرنسيين، الجمعة، إن أوروبا "لم تعد قارة تنعم بالسلام" منذ الغزو الروسي لبلاده، واصفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "عدو مشترك" لكييف ولأوروبا.

وقال الرئيس الأوكراني: "إننا نعيش في زمن لم تعد فيه أوروبا قارة تنعم بالسلام"، مؤكدا أن الغزو الروسي لبلاده أعاد "النازية.. من جديد إلى أوروبا".

وتضغط كييف على أوروبا لزيادة دعمها العسكري، مع تحقيق روسيا مكاسب في ساحة المعركة خلال الأشهر الأخيرة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في حديث للتلفزيون الفرنسي، إن باريس "ستنقل طائرات مقاتلة من طراز ميراج-2000 إلى أوكرانيا"، في إطار تعاون عسكري جديد مع كييف التي تحارب الغزو الروسي.

وتابع: "غدا سنطلق تعاونا جديدا ونعلن عن نقل طائرات مقاتلة من طراز (ميراج 2000-5)" إلى أوكرانيا، من صنع شركة "داسو" الفرنسية.

وأشار حينها إلى أنه سيعرض على نظيره الأوكراني عندما يلتقيان لإجراء محادثات في قصر الإليزيه في باريس الجمعة، أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين اعتباراً من هذا الصيف.

وأضاف: "تحتاج عادة إلى ما بين 5 إلى 6 أشهر. لذا بحلول نهاية العام سيكون هناك طيارون. وسيتم تدريب الطيارين في فرنسا".

وقال ماكرون إن أوكرانيا طلبت من حلفائها الغربيين إرسال مدربين عسكريين لتدريب قواتها على أراضيها من أجل مواجهة التحدي المتزايد، المتمثل في زيادة عديد القوات المسلحة.