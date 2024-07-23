إيلاف من واشنطن: يواصل جي دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس هجماته الضارية على الديموقراطيين، فقد دعا كامالا هاريس للانسحاب من السباق، منوهاً إلى أنها لا تقوى على منافسة دونالد ترامب

وقال فانس إن سبب دعوته لهاريس بالانسحاب يعود لأسباب تتعلق بخداعها الأميركيين، حينما قالت إن جو بايدن يستطيع خوض الانتخابات، على حد قوله.

ووصف فانس هاريس بأنها "أسوأ من الرئيس بايدن"، مضيفا أنها "ليست بقوة ترامب"، وتابع فانس قائلا: "أدعو الديمقراطيين للتصويت لنا".

وجاءت تصريحات فانس بعد دعوة وجهها بايدن الإثنين لدعم ترشيح نائبته هاريس لخوض السباق الرئاسي، قائلا "إنها الأفضل".

كامالا تهاجم ترامب

على الجانب الآخر هاجمت هاريس في كلمة خلال لقاء حملتها الانتخابية بديلاوير (الإثنين)، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة دونالد ترامب.

وقالت هاريس التي أعلنت السعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة بعد انسحاب بايدن إن ترامب شخص متورط بقضايا جنائية وتمت إدانته، وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

وأضافت هاريس :"ترامب يريد المخاطرة بالحريات التي يتمتع بها الشعب الأميركي، هو ومشروعه المتطرف سوف يضعف الطبقة المتوسطة".