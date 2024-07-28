إيلاف من تل أبيب: بعد ساعات من تهديده بمهاجمة تل أبيب، تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرد على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن أردوغان يسير على خطى صدام حسين، فقط دعه يتذكر ما حدث وكيف انتهى الأمر به.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تدوينة على منصة "إكس" مساء الأحد: "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل.. فقط دعه يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".

وأرفق كاتس صورة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء الأحد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بتصريحات ضد تل أبيب إلى حد أنه هدد بغزو إسرائيل.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام تركية قال أردوغان خلال اجتماعه بمسؤولي حزب العدالة والتنمية في مدينة ريزا شمال شرقي تركيا: "النقطة التي وصلت إليها تركيا في الصناعات الدفاعية لا ينبغي أن تخدع أحدا، فلو كانت تركيا قوية للغاية فلن تتمكن إسرائيل من فعل ما فعلته بفلسطين".

وأضاف: "يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء في فلسطين".

دخلنا ليبيا فلماذا لا ندخل إسرائيل

وأردف أردوغان قائلا: "تماما كما دخلنا قره باغ (أذربيجان) وكما دخلنا ليبيا قد نفعل الشيء نفسه معهم.. لا يوجد شيء لا نستطيع فعله.. فقط يجب أن نكون أقوياء ومن ثم ماذا نفعل؟.. نقوم بهذه الخطوات".

جدير بالذكر أنه وفي شهر أيار (مايو) 2024، أعلنت تركيا رسميا قطع جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل.

ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة كبيرة.

كما تواصل تل أبيب حربها لليوم 296 على التوالي متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.