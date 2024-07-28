إيلاف من باريس: سُرقت 11 حقيبة من ماركة هيرميس الفاخرة من شقيقة زوجة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، السبت أثناء تواجدها على متن قطار فائق السرعة في محطة طولون جنوبي فرنسا.

وعلمت صحيفة "لو فيجارو" من مصدر مقرب من الأمر، مما يؤكد صحة المعلومات التي كشفت عنها صحيفة لو باريزيان الفرنسية.

ويضيف مصدر الشرطة أن الحقائب تحتوي على "متعلقات شخصية ذات قيمة عالية".

وتحدثت المرأة، التي كانت على متن قطار متجه من نيس إلى باريس، واستقلته في محطة كان، برفقة "موظفتها المنزلية"، عن نفس المصدر.

وبعد أن لاحظت اختفاء متعلقاتها الشخصية، بين الساعة 12:00 ظهراً والساعة 1:40 بعد الظهر، تم تعليق القطار لمدة عشرين دقيقة على الرصيف "لعمليات تفتيش أثبتت عدم جدواها".

تم فتح تحقيق في الواقعة وتم اسناده إلى الشرطة الوطنية في مدينة طولون الفرنسية.

