إيلاف من باريس: تتصدر كوريا الجنوبية جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 حتى منتصف يوم الإثنين 29 تموز (يوليو)، فيما تحتل الصين المركز الثاني ولكل منهما 5 ذهبيات.

ومن المعروف أن الذهبيات هي التي يعتد بها في الترتيب العام، وفرنسا مثلاً في المركز الثالث حتى الآن على الرغم من حصدها 13 ميدالية، ولكن منها 4 ذهبيات فقط.

في الوقت الذي تحتل كوريا الجنوبية والصين المركزين الأول والثاني بمجموع 9 ميداليات لكل منهما، إلا أن العامل المرجح هو امتلاك كل منهما 5 ذهبيات.

أما الرابع والخامس في الترتيب حتى اليوم فإنه يعود لأستراليا واليابان، مما يعني أن كوريا الجنوبية والصين واليابان جعلوا القارة الآسيوية تتواجد بـ3 قوى في المراتب الخمسة الأولى.

1-كوريا الجنوبية

5 : ذهبية

3 : فضية

1 : برونزية

9 : المجموع

2-الصين

5 : ذهب

2 : فضية

2 : برونزية

9 : المجموع

3- فرنسا

4 : ذهبية

6 : برونزية

3 : برونزية

13 : المجموع

4- أستراليا

4 : ذهبية

3 : فضية

0 : برونزية

7 : المجموع

5- اليابان

4 : ذهبية

2 : قضية

4 : برونزية

10 : المجموع