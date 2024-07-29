إيلاف من باريس: تتصدر كوريا الجنوبية جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 حتى منتصف يوم الإثنين 29 تموز (يوليو)، فيما تحتل الصين المركز الثاني ولكل منهما 5 ذهبيات.
ومن المعروف أن الذهبيات هي التي يعتد بها في الترتيب العام، وفرنسا مثلاً في المركز الثالث حتى الآن على الرغم من حصدها 13 ميدالية، ولكن منها 4 ذهبيات فقط.
في الوقت الذي تحتل كوريا الجنوبية والصين المركزين الأول والثاني بمجموع 9 ميداليات لكل منهما، إلا أن العامل المرجح هو امتلاك كل منهما 5 ذهبيات.
أما الرابع والخامس في الترتيب حتى اليوم فإنه يعود لأستراليا واليابان، مما يعني أن كوريا الجنوبية والصين واليابان جعلوا القارة الآسيوية تتواجد بـ3 قوى في المراتب الخمسة الأولى.
1-كوريا الجنوبية
5 : ذهبية
3 : فضية
1 : برونزية
9 : المجموع
2-الصين
5 : ذهب
2 : فضية
2 : برونزية
9 : المجموع
3- فرنسا
4 : ذهبية
6 : برونزية
3 : برونزية
13 : المجموع
4- أستراليا
4 : ذهبية
3 : فضية
0 : برونزية
7 : المجموع
5- اليابان
4 : ذهبية
2 : قضية
4 : برونزية
10 : المجموع
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