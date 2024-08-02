إيلاف من لندن: أطلق روبرت جينريك حملته لزعامة حزب المحافظين البريطاني، بهجوم على حزب العمال الحاكم، مدعيًا أن حكومة السير كير ستارمر "متعبة".

وبدأ عضو البرلمان عن نيوارك حملته، اليوم الجمعة، مع نشطاء من دائرته الانتخابية نوتنغهامشاير من خلال سرد ستة إخفاقات في الحكومة.

وقال جينريك: "لكن بالنسبة لحكومة جديدة جدًا، فإن حلولها متعبة للغاية. بالفعل، بعد أسابيع قليلة فقط، ضلل حزب العمال البرلمان بشأن الإنفاق العام وفي الخريف سوف ينكثون بوعودهم الانتخابية بعدم زيادة الضرائب. لن يلتزموا بجدول زمني لزيادة ميزانية الدفاع".

تخلي عن التزامات

واضاف جينريك: "لقد ألغوا طموحهم لبناء منازل في الأماكن التي نحتاج إليها أكثر. لقد أطلقوا سراح مجرمين خطرين في وقت مبكر. لقد ضحوا بصناعة النفط والغاز في بحر الشمال على مذبح التعصب الصافي الصفري. "لقد ألغوا الخطة الوحيدة الموثوقة لتأمين حدودنا".

وقال جينريك إن السبب الرئيسي وراء خسارة المحافظين للانتخابات هو استمرار "دورة الوعود المكسورة" بشأن الهجرة.

ووعد جينريك بإخبار أعضاء حزب المحافظين "بالحقائق القاسية" خلال حملة الزعامة، وقال إن هناك "أسبابًا عديدة" لهزيمة الحزب في يوليو.

أكد روبرت جينريك أنه سيسعى إلى إحياء خطة ترحيل المهاجرين من رواندا إذا فاز في سباق زعامة حزب المحافظين.

وأطلق السيد جينريك حملته بخطاب في نيوارك بعد ظهر اليوم وقال إنه "يأمل في إعادتها" إذا حل محل ريشي سوناك وفاز بالسلطة في الانتخابات العامة المقبلة.

وقال أيضًا إنه سيخرج المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأنه "منفتح" على الحد من الهجرة الصافية القانونية إلى أقل من عشرات الآلاف.

خطة رواندا

وعندما سُئل عما إذا كان سيعيد إحياء خطة رواندا، قال السيد جينريك: "فيما يتعلق برواندا، آمل في إعادتها.

وأضاف: "لكن سوف يستغرق الأمر أربع أو خمس سنوات. لكن ما هو جوهر سياستي هو أنه إذا وصلت إلى هذا البلد بشكل غير قانوني ... فسوف يتم احتجازك ... وسيتم ترحيلك في غضون أيام".

وكانت خطة رواندا هي سياسة الهجرة الرائدة لريشي سوناك وقد صُممت لتكون بمثابة رادع لعبور القناة بالقوارب الصغيرة. ألغى السير كير ستارمر السياسة كواحد من أول أعماله كرئيس للوزراء.

يذكر أن جينريك (من مواليد 9 يناير 1982) سياسي بريطاني شغل منصب وزير الدولة للهجرة منذ أكتوبر 2022. وكان شغل منصب وزير الدولة للصحة من سبتمبر إلى أكتوبر 2022. شغل منصب وزير الدولة للإسكان والمجتمعات والحكم المحلي من 2019 إلى 2021. عضو في حزب المحافظين، وكان عضوًا في البرلمان (MP) عن نيوارك منذ عام 2014.

ولد جينريك في وولفرهامبتون، والتحق بكلية سانت جورج - كامبريدج، حيث قرأ التاريخ ، ثم في جامعة بنسلفانيا. وبعد ذلك درس القانون وأصبح محاميًا.