إيلاف من واشنطن: اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 20 شخصا للاشتباه في صلتهم باغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية في طهران، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن إيرانيين مطلعين على التحقيق.

ويقول التقرير إن من بين المعتقلين ضباط استخبارات إيرانيون كبار ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار الضيافة التي يديرها الحرس الثوري الإيراني.

ويخشى الإيرانيون أن يكون هناك اختراق أمني كبير يضع كبار المسؤولين في إيران داخل دائرة الخطر، وهناك حالة أقرب إلى الصدمة في طهران من جرأة إسرائيل على تنفيذ علمية اغتيال إسماعيل هنية.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية من جانبها، في وقت سابق أن الموساد جند عملاء أمنيين إيرانيين لزرع متفجرات في دار الضيافة، ثم قاموا بتفجيرها عن بعد.

وعلى الرغم من أن التقارير العالمية تسير في اتجاه واحد يؤكد مسؤولية إسرائيل عن هذا اعتيال هنية، إلا أن تل أبيب لمن تعترف رسمياً بذلك، بل إن هناك تعليمات مباشرة ومعلنة بعدم التعليق على ملف اغتيال هنية.