واشنطن: ألقت مستشارة كبيرة للرئيس بايدن باللوم "بشكل مطلق" على رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لإفساد حملته لإعادة انتخابه واتهمت المانحين الديمقراطيين بتجاهل إرادة الناخبين الأساسيين لحزبهم في استبداله بنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وهاجمت أنيتا دان، مستشارة البيت الأبيض الأولى للاتصالات التي تعمل حاليا في فريق سياسي كبير لهاريس، المشككين في بايدن في الكونغرس وأماكن أخرى في أول مقابلة لها منذ انسحاب الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا من سباق 2024.

وقالت دان لبوليتيكو عن الجوقة المتزايدة من الديمقراطيين الذين دعوا بايدن للتخلي عن ترشحه بعد فشل مناظرته في 27 حزيران (يونيو): "كما تعلمون، من الواضح أن هناك قادة في الحزب قرروا المضي قدمًا والظهور علنًا. وقد أعطى ذلك الإذن لأشخاص آخرين بالظهور علنًا".

وعندما سُئلت عما إذا كانت تشير إلى "أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب" وكذلك "عندما تظهر نانسي بيلوسي على شاشة التلفزيون مرتين عندما يبدو أن الأمور تتجه نحو الهدوء وتعيد فتح المناقشة"، ردت دان قائلة: "بالتأكيد".

وأضافت "كان هناك هذا القرار الذي اتخذه الحزب الديمقراطي بتجاهل الناخبين في الانتخابات التمهيدية وتجاهل عملية الانتخابات التمهيدية، وكان ذلك أمرًا مدفوعًا بالمانحين إلى حد كبير".

ورغم أنها لم تشر بشكل مباشر، فمن المرجح أن دان تشير إلى مقال الرأي الذي كتبه المانح الديمقراطي الكبير ونجم هوليوود جورج كلوني في صحيفة نيويورك تايمز والذي دعا فيه بايدن إلى إنهاء حملته.

وفي مقال نُشر في 10 تموز (يوليو)، والذي أورد أن الرئيس السابق باراك أوباما كان على علم به ولكنه لم يفعل شيئًا لمنعه، اعترف صاحب المقال بأن افتقار بايدن إلى البراعة العقلية والذي شاهده ملايين الأميركيين ضد ترامب في المناظرة كان في الواقع واضحًا قبل أسابيع في حملة لجمع التبرعات جمعت 30 مليون دولار.