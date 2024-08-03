في جولة الصحف اليوم، نطالع تقريراً يكشف عن مكالمة "صعبة" بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ومقالاً يتناول ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لتهدئة الأمور بين إيران وإسرائيل، وأخيراً نعرض مقالاً عن إسرائيل وحربها ضد "مملكة يهوذا" القومية المتطرفة.

ونبدأ جولتنا من موقع أكسيوس الأمريكي، الذي نشر تقريراً عن تفاصيل مكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتوقف عن تصعيد التوترات في المنطقة والتحرك فوراً نحو اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

ويقول التقرير إن بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالإحباط الشديد من تداعيات عمليتي الاغتيال الإسرائيليتين في بيروت وطهران، بعد أقل من أسبوع من أول زيارة لنتنياهو إلى المكتب البيضاوي منذ أربع سنوات.

وبحسب الصحيفة، فإن الاعتراض ينطلق من الشعور الأمريكي بأن نتنياهو أخفى عن بايدن خططه لتنفيذ الاغتيالات، بعد أن ترك انطباعا الأسبوع الماضي باستجابته لطلب الرئيس الأمريكي بالتركيز على التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وقال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس إن بايدن اتصل بنتنياهو لمناقشة الاستعدادات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل للانتقام من إيران وحزب الله، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن عدم رضاه عن النهج الذي اتبعه نتنياهو الأسبوع الماضي.

وقال بايدن، بحسب أكسيوس، إن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في صد أي هجوم إيراني، مع التأكيد على أنه لا يتوقع المزيد من التصعيد من الجانب الإسرائيلي، بل يجب التحرك الفوري نحو صفقة الرهائن، وفق المسؤول الأمريكي.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير أن بايدن "احتد صوته وقال إنه يريد التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع إلى أسبوعين"، مؤكداً أن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار "هو أهم شيء حالياً".

ويضيف الموقع أن بايدن عزز رسالته إلى نتنياهو أيضاً عندما التقى الاثنان بعائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة، قائلاً "نحن أمام منعطف نحتاج فيه إلى بذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب والوصول إلى الاستقرار الإقليمي، حتى لو لم تكن الصفقة مثالية. حماس تريد الصفقة الآن. وربما يتغير ذلك".

وعندما سئل عما إذا كان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد أفسد فرص التوصل إلى صفقة، أجاب بايدن بأن ذلك لم يكن مفيداً، بحسب أكسيوس.

"أربع خطوات على واشنطن اتخاذها بشأن إيران وإسرائيل"

AFP مواكب جنائزية في إيران ودعوات للانتقام من إسرائيل بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران

ننتقل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، ومقال للدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد هاس، الذي يقول إن الشرق الأوسط وصل إلى مرحلة يصعب فيها التمييز بين الفعل ورد الفعل.

فعلى الصعيد الفلسطيني، يوضح هاس مدى صعوبة نجاح محادثات غزة في هذه المرحلة، حتى قبل الاغتيالات، لدرجة أنه يتوقع أن يكون أقصى ما يمكن تحقيقه حالياً هو استمرار الحرب في غزة لكن بوتيرة أقل.

أما على الصعيد الإيراني، فيشير المقال إلى أن الولايات المتحدة نجحت في إقناع إسرائيل برد مدروس على تصعيد طهران حين وجهت صواريخها ومُسيراتها نحو الداخل الإسرائيلي في أبريل/نيسان الماضي.

وينصح الدبلوماسي الأمريكي السابق الإدارة الأمريكية باتخاذ أربع خطوات:

أولاً: الاستمرار في دعوات وقف إطلاق النار في غزة مهما بدت صعوبتها حالياً، لاسيما وأن إسرائيل، في نظر هاس، تفتقر إلى سبب عسكري لمواصلة الحرب، كما أنها تواجه ضغوطاً داخلية لتحرير الرهائن، إلى جانب رغبتها في إعادة ترتيب صفوفها على جبهات أخرى.

ثانياً: الضغط على إسرائيل لتظل منفتحة على نهج دبلوماسي للتعامل مع الوضع في جنوب لبنان بما يجعل الانسحاب المتبادل للقوات ممكناً، وأن يكون الهدف الرئيس تمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم.

ويذكّر هاس في مقاله بأن لدى حزب الله ترسانة من نحو 100 ألف صاروخ قادرة على الوصول إلى المناطق السكنية والإضرار باقتصاد إسرائيل "الضعيف"، من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن أي احتلال إسرائيلي للبنان لن يسفر عن نتائج إيجابية، بحسبه.

ثالثاً: الضغط على الصين التي تعتمد على النفط الإيراني، لتشجع طهران على رد محدود على اغتيال هنية على أراضيها.

رابعاً: عدم التخلي عن "الهدف الأكبر والأطول أمداً" المتمثل في إيجاد بديل سياسي لحماس، يكون على استعداد لمعالجة الأهداف السياسية الفلسطينية المعقولة والعيش في سلام مع إسرائيل. ويشير المقال هنا إلى التطبيع مع السعودية والذي قد يكون ذا تأثير حقيقي على المباحثات السياسية الإسرائيلية.

ويؤكد المقال في نهايته على ضرورة استمرار واشنطن في تسليح إسرائيل، للتأكيد على الدعم الأمريكي "القوي" لإسرائيل وعلى أن التصعيد المسلح لن يحقق الغايات المرجوة.

ومن ناحية أخرى، يلفت المقال الانتباه إلى أن التسليح الأمريكي لإسرائيل من شأنه أن يزيد من النفوذ الأمريكي على كيفية استخدام إسرائيل لها.

إسرائيل و"مملكة يهوذا" القومية المتطرفة

Getty Images زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود مناحيم بيغن (على اليمين) ينضم إلى المستوطنين اليهود اليمينيين في محاولة أولية لاستيطان مدينة نابلس الفلسطينية شمال الضفة الغربية في 26 يوليو/تموز 1974

نختتم جولتنا بصحيفة هآرتس الإسرائيلية، ومقال يحذر من أن ينجح اليمين المتطرف في إسرائيل في مسعاه بتحويل البلاد إلى دولة دينية متطرفة، مشيراً إلى اقتحام متظاهرين إسرائيليين قاعدتين عسكريتين لمحاولة الإفراج عن جنود متهمين بانتهاك حقوق الإنسان.

ويرى الكاتب والمحلل الإسرائيلي نحميا شترسلر أن المستوطنين والقوميين المتطرفين يمثلون ورثة "مملكة يهوذا"، التي يقول إنها بدأت عام 1974، مع تأسيس حركة "غوش إيمونيم" الدينية الاستيطانية.

ويقول المقال إن حركة غوش إيمونيم نجحت في تغيير إسرائيل، من بضع مستوطنات صغيرة في السامرة، إلى مئات المستوطنات على مر السنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بحيث بات من الصعب للغاية إزالتها حالياً في إطار اتفاق.

ويندد المقال بمحاولة "ورثة غوش إيمونيم" الاستيلاء على أنظمة الحكم، من خلال "الانقلاب القضائي" في عام 2023، للقضاء على استقلال القضاء وتحويله إلى "ذراع للحكومة"، بحسب قوله.

وينبه المقال إلى أن الانتخابات القادمة في إسرائيل، حال خسارة نتنياهو وحزب الليكود، قد تُسفر عن مشهد مشابه لما حدث في مبنى الكابيتول في واشنطن الذي اقتحمه أنصار ترامب رفضاً لنتيجة الانتخابات الرئاسية التي أوضحت خسارته.

ويضيف شترسلر أن اليمين المتطرف تعلم في السنوات القليلة الماضية أنه لكي يفعل ما يريده، لابد أن يستولي على السلطتين الأمنيتين وهما الجيش والشرطة، وهذا هو سبب مهاجمتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي والمطالبة باستبداله.

ويقول شترسلر إن المتطرفين إذا نجحوا في تعيين أحد أتباعهم رئيساً للأركان، فإن الجيش الإسرائيلي سيتحول إلى "مقاول لهم"، تماماً كالشرطة التي أشار كاتب المقال إلى تواطئها في عدم الوصول في الوقت المناسب لتفريق مثيري الشغب في القاعدتين العسكريتين.

وأشار المقال إلى أن الأسلحة التي كانت مع المتظاهرين خلال الاقتحام، ربما تكون من التي حصلوا عليها من الوزير بن غفير، مؤكداً أن تلك الأسلحة سيكون ضحيتها "شعب دولة إسرائيل".

ويختتم شترسلر مقاله بأن "شعب مملكة يهوذا" اليمنيين، مستفيدون من التهديد بالحرب ضد حزب الله وإيران وتركيا، فهي بالنسبة لهم مقدمة لحرب (هرمجدون)، "التي ستمكنهم من ضم الضفة الغربية بالكامل، وطرد كل العرب، وغزو كل (الأرض الموعودة) من النيل إلى الفرات".