واشنطن: أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر، أمس الجمعة، إنه اتفق مع قناة "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس والمرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي في الانتخابات في الرابع من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأوضح ترامب أن المناظرة ستُعقد في ولاية بنسلفانيا، بحضور جمهور، وستكون قواعدها مشابهة لتلك المناظرة السابقة ضد جو بايدن قبل انسحابه.

وأضاف ترامب أيضا "إذا كانت كامالا غير راغبة أو غير قادرة على المناظرة في ذلك التاريخ لأي سبب، فقد اتفقت مع فوكس على عقد اجتماع كبير في نفس مساء الرابع من أيلول (سبتمبر)".

استطلاع جديد

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي جديد أجرته "رويترز/إبسوس" تقدم المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس بفارق نقطة مئوية واحدة على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد، أن هاريس تحظى بدعم 43 بالمئة من الناخبين المسجلين، مقابل 42 بالمئة لترامب.