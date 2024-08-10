إيلاف من واشنطن: أبلغت وزارة الخارجية الأميركية المشرعين، مساء الخميس، أن إدارة جو بايدن تنوي الإفراج عن مليارات الدولارات من التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل، وفقاً لشبكة "سي إن إن".

وهذه الأموال من مشروع قانون التمويل التكميلي البالغ 14.1 مليار دولار، الذي أقره الكونغرس في نيسان (أبريل) الماضي.

ويمكن لإسرائيل استخدام الأموال لشراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات أخرى من الولايات المتحدة من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

وقالت مصادر لـ "سي إن إن" إنه "ليس من غير المعتاد أن يستغرق الأمر وقتا للإفراج عن الأموال من هذه الحزم ولكن التمويل صدر هذا الأسبوع في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل والمنطقة لهجوم محتمل من جانب إيران و "حزب الله" اللبناني في أعقاب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر في بيروت في وقت سابق من هذا الشهر"

ولن تتلقى إسرائيل أسلحة أمريكية الصنع بقيمة 3.5 مليار دولار على الفور، بدلا من ذلك، فإن التمويل مخصص حتى تتمكن إسرائيل من شراء الأنظمة التي يتم تصنيعها الآن ومن المرجح ألا يتم تسليمها لعدة سنوات، وفق "سي إن إن".

السحب المباشر من البنتاغون

وقالت الشبكة "يمكن لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السحب من مخزوناته الخاصة لإرسالها مباشرة إلى إسرائيل، وفقا لجدول زمني سريع".

وتتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران خلال عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وسط توعد بالرد.