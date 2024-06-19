قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له أن إدارة الرئيس جو بايدن "تعمل على إلغاء القيود المفروضة على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل".

وقال نتانياهو في بيان، الثلاثاء، إنه عندما التقى ببلينكن الأسبوع الماضي، أعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بدء الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكنه قال أيضا إنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة خلال الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وقال نتانياهو إن بلينكن أكد أن الإدارة تعمل "ليلا نهارا" لإزالة مثل هذه الاختناقات (في إمدادات السلاح).

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "آمل بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال. ينبغي أن يكون الأمر كذلك".

ومضى يقول: "امنحونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع كثيرا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن واشنطن لا تزال تراجع شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل، بسبب المخاوف من استخدامها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

جاء تعليق بلينكن ردا على سؤوال في مؤتمر صحفي عن وضع شحنات الأسلحة، بعد تصريحات نتانياهو عن هذا الموضوع.

وحذر بايدن إسرائيل الشهر الماضي من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمدادها بالأسلحة، إذا قامت القوات الإسرائيلية بغزو كبير لمدينة رفح، المكتظة باللاجئين في جنوب قطاع غزة.

وبعد أيام من ذلك التحذير، بدأت القوات الإسرائيلية هجوما في رفح، قائلة إن نشطاء حماس يختبئون هناك، وأكدت مجددا أن القضاء على حماس وإعادة الرهائن هما الهدفان الرئيسيان لإسرائيل.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، يوم الإثنين، أن اثنين من الأعضاء الديمقراطيين البارزين في الكونغرس الأمريكي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل، تشمل 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15 تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار.

وقالت إن النائب غريغوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن، بعد أن أوقف المشرعان البيع لعدة أشهر.

حصيلة القتلى

وفي غزة، قالت وزارة الصحة، في بيان الثلاثاء، إن أكثر من 37 ألفا و372 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 85 ألفا و452 آخرين في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

في سياق متصل، نشر حزب الله اللبناني الثلاثاء مقطع فيديو مدته تسع دقائق و31 ثانية، لما قال إنه لقطات تم جمعها من طائرات مراقبة تابعة له لمواقع في إسرائيل، بما في ذلك الموانئ البحرية والجوية لمدينة حيفا.

وتقع حيفا على بعد 27 كيلومترا من الحدود اللبنانية.

وأرسل حزب الله طائرات استطلاع وطائرات هجومية بدون طيار إلى إسرائيل خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث يتبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بالتوازي مع حرب غزة.