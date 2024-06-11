واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بعد تبني مجلس الأمن الدولي أمس مشروع قرار أميركياً يدعم مقترح الهدنة في غزة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أعاد تأكيد التزامه" بالاقتراح خلال لقائهما في القدس.

وقال بلينكن: "التقيت برئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية وأكد مجدداً التزامه بالاقتراح"، وفق فرانس برس.

إشارة تبعث "الأمل"

فيما أضاف أن ترحيب حركة حماس بقرار وقف إطلاق النار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي إشارة تبعث "الأمل".

كما أردف أن ما يصدر من حديث عن قيادة حماس في قطاع غزة هو الأهم، حسب رويترز.

إلى ذلك كشف أن المحادثات حول خطط ما بعد وقف إطلاق النار في غزة ستستمر بعد ظهر اليوم وفي اليومين المقبلين، قائلاً إنه "يتعين أن تكون لدينا هذه الخطط".

"اختبار حقيقي"

بالتزامن صرح القيادي في حماس، سامي أبو زهري، لرويترز اليوم، أن الحركة "قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق

النار والانسحاب وتبادل الأسرى وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل".

فيما اعتبر أن الإدارة الأميركية "أمام اختبار حقيقي للوفاء بتعهداتها" بإلزام إسرائيل بـ"الوقف الفوري للحرب كتنفيذ لقرار مجلس الأمن".

14 صوتاً

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى أمس مشروع القرار الأميركي. وحصل النص الذي "يرحب" باقتراح هدنة أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو الفائت ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط"، على 14 صوتاً، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

أما النسخة الأخيرة من النص، التي اطلعت عليها فرانس برس فتؤكد، خلافاً للنسخ السابقة، أن المقترح "قبلته" إسرائيل، وتدعو حماس "إلى قبوله أيضاً وتدعو الطرفين لتطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".

إلى ذلك رحبت حماس بالموافقة على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة. وقالت في بيان إنها مستعدة للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ.