تل أبيب: دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، حزب "معسكر الدولة" بقيادة بني غانتس إلى مغادرة حكومة بنيامين نتانياهو.

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية حكومة نتانياهو بأنها "حكومة مجنونة".

ووجه يائير لابيد كلامه إلى نتانياهو قائلا "إذا كنت رئيس الوزراء، فأنت رئيس وزراء النجاحات والإخفاقات على حد سواء".

وأضاف "إن الاختفاء عندما لا تسير الأمور في طريقك هو أمر مشين، ولكن هل هذا شيء لم نكن نعرف عنه من قبل؟"

وقال لابيد "الحكومة تسمح بإرسال شاحنات المساعدات إلى غزة.. ثم يرسل الوزراء ميليشياتهم لاعتراضها. هذا خروج كامل عن القانون ويجب الا نسمح بحدوث ذلك".

وتابع قائلا "الآن لديهم تأثير في الحكومة ولديهم (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير. ألا يفعلون ما يريدون؟"