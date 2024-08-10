قُتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح، فجر السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدرسة "التابعين" خلال تأدية المواطنين لصلاة الفجر.

وأعلن الدفاع المدني في غزة في حسابه على تلغرام، أنه يعمل على انتشال الجثامين وإنقاذ المصابين. وقال المتحدث باسم الوكالة محمود بصل إنه يصعب على طواقم الدفاع تجميع جثة كاملة، مع تناثر الأشلاء.

وقال بصل "إن ثلاثة صواريخ إسرائيلية أصابت المدرسة التي تؤوي النازحين الفلسطينيين". وذكرت التقارير أن حريقاً اندلع بعد الغارة، وحاول عمال الطوارئ إنقاذ من كانوا بالداخل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طيرانه استهدف "مخربين عملوا من داخل مدرسة استُخدمت كمأوى للمدنيين".

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في غزة في بيان "استهدفت الغارات الإسرائيلية النازحين أثناء أدائهم صلاة الفجر، ما أدى إلى زيادة سريعة في عدد الضحايا".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية "ضربت مركز قيادة وسيطرة كان بمثابة مخبأ لإرهابيي وقيادات حماس".

وأضاف البيان أن الجيش اتخذ تدابير قبل الغارة، "للتخفيف من خطر إيذاء المدنيين"، موضحاً أن من بين تلك التدابير "استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية والمعلومات الاستخباراتية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على منصة إكس، أن طائرة أغارت "بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية، على مخرّبين عملوا في مقر قيادة عسكري داخل مدرسة (التابعين) التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح".

وهاجمت القوات الإسرائيلية عددا من المدارس في غزة في الأسابيع الأخيرة، مصرة على أن أهدافها كانت قواعد حماس وتزعم أنها تتخذ خطوات للتخفيف من عدد الضحايا المدنيين.