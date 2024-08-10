إيلاف من نيويورك: كان من الواضح في واقعة محاولة اغتيال دونالد ترامب أن صورته التي ظهر خلالها رافعاً يديه في إشارة تؤكد امتلاكه مزيجاً من الشجاعة والشعور بحتمية النصر، سوف تكون صورة أيقونية تاريخية.

فقد حصل الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي على هدية، وهي عبارة عن سيارة "تسلا سايبرترك" وقد زينتها صورته وهو يرفع قبضته عقب محاولة اغتياله مباشرة.

السيارة أهداها لترامب أحد صناع المحتوى ويدعى إدين روس، بعد نهاية مقابلة معه مدتها 90 دقيقة في برنامجه "كيك" الذي تم تسجيله في منتجع يملكه ترامب.

وسار روس إلى جانب ترامب من داخل المنتجع إلى الممر، حيث كانت السيارة موجودة، وفقاً لتقرير لموقع "موتور 1" البريطاني، وقال ترامب: "إنه أمر لا يصدق"، تعبيراً عن سعادته ليس بالسيارة بل بالصورة التي تكرس اسطورته السياسية، والكاريزما التي يتمتع بها، وهي مشاعر يرغب ترامب بقوة في نقلها للملايين قبل الانتخابات الأميركية.

كما كان شعار ترامب "أميركا عظيمة مرة أخرى" مطبوعاً على مقدمة السيارة، ويتطابق مع القبعة التي كان روس يرتديها.