إيلاف من الرباط : جرى اليوم السبت بمقبرة الشهداء بالرباط، دفن جثمان الكاتب والصحافي والسياسي الفلسطيني بلال الحسن، الذي وافته المنية في باريس الخميس بعد معاناة طويلة مع المرض،عن عمر ناهز ال 85 عاما.

وحضر الجنازة عدة شخصيات فلسطينية ومغربية،منهم سفير فلسطين لدى الرباط جمال الشوبكي،والمفكر عبد وعبد الإله إبن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق ،وافراد من عائلة الفقيد.

وجرت صلاة الجنازة على الراحل عصرا في مسجد الشهداء بالرباط، قبل نقل جثمانه للدفن في المقبرة.

كان الراحل بلال الحسن، عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضوا في مجلسها الوطني، وهو شقيق القيادي الراحل خالد الحسن ، الذي شغل منصب رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي عاش سنواته الأخيرة في المغرب ، وتوفي ايضا في الرباط ودفن في مقبرة الشهداء في عقد التسعينيات من القرن الماضي . وهو أيضا أخ هاني الحسن وعلي الحسن، وهما من الشخصيات الفلسطينية القيادية التي رحلت إلى دار البقاء.

مارس بلال الحسن العمل السياسي، سواء في حركة القوميين العرب أوالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،وفي منظمة التحرير الفلسطينية ولكنه أيضا مارس العمل الصحافي ،حيث أسس مجلة "اليوم السابع "الباريسية التي دعمها ياسر عرفات .وكان من ضمن كتابها مفكرون وأدباء كبار، وبعد توقفها سنة 1991، أصبح نائبا لرئيس تحرير جريدة الحياة اللندنية ، قبل أن يصبح كاتب رأي في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، وظل يكتب فيها إلى أن أصيب بمرض اقعده عن العمل الصحافي، حيث عاش في باريس إلى أن وافته المنية الخميس الماضي ، ونقل جثمانه إلى الرباط ليدفن فيها بحكم انه يحمل الجنسية المغربية مثل سائر عائلة الحسن.