بيروت: أعلن حزب الله اللبناني، السبت، "استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا الإسرائيلي، وتجمعا لجنود إسرائيليين في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة".

وأفادت مصادر بوقوع غارات إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل سلم وبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وقال وزير الصحة اللبناني إن الغارة الإسرائيلية على بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة مواطن بجروح استدعت إدخاله إلى قسم العناية الفائقة.

ويأتي هذا الاستهداف وسط أجواء "مشحونة" بين إسرائيل ولبنان، وترقب لضربة مقبلة من حماس أو حزب الله تجاه إسرائيل.

وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله.

هذا وأشار مصدر أمني إلى مقتل المسؤول الأمني لحركة حماس، في مخيم "عين الحلوة"، بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان، الجمعة.

وقالت مصادر: إنه تم "استهداف سيارة عند أحد مداخل صيدا الجنوبية بالقرب من مدخل مخيم عين الحلوة".

وشن الجيش الإسرائيلي غارة على أطراف مدينة صيدا، مساء الجمعة.