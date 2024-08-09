بيروت: حلّقت مسيّرات إسرائيلية، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي في جنوب لبنان وهي تبث عبر مكبرات الصوت رسائل ضد حزب الله.

وتداول سكان وصحافيون محليون، الجمعة" مقطع فيديو، قالوا إنه التقط أثناء تحليق مسيّرة في أجواء بلدة كونين في جنوب لبنان.

ويُسمع في الخلفية عبر مكبر صوت تكرار عبارة "هذا من فضل حزب الله وحسن نصرالله" الأمين العام للحزب، في إشارة للتوتر والخراب السائد في جنوب لبنان بسبب القصف.

طائرة درون فوق بلدتي بيت ياحون و كونين - بنت جبيل

تبث رسائل باللغة العربية وتحرض على حزب الله pic.twitter.com/kE78HZMOuO — صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) August 9, 2024

وكان سكان في مدينة بنت جبيل تداولوا، ليل الخميس، مقطعاً مماثلاً، تم خلاله بث العبارة ذاتها.

وأكد مصدر مقرّب من حزب الله لوكالة "فرانس برس" صحة مقاطع الفيديو المتداولة، واعتبر أنها "محرّضة على حزب الله".

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

لكنّ منسوب التوتر ارتفع مؤخراً بعدما توعّدت إيران وحلفاؤها بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر قرب بيروت.