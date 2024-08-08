إيلاف من تل أبيب: "حزب الله سوف يضرب إسرائيل منفرداً نيابة عن طهران" هذا ما تؤكده تقارير استخباراتية نقلتها شبكة "سي إن إن" الأميركية، الأربعاء، حيث يستعد "الوكيل اللبناني" وفقاً لما تطلقه عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية، وبشكل متزايد للتحرك ضد إسرائيل "بشكل مستقل" عن الرد الإيراني المتوقع.

وهذه التحركات رداً على مقتل فؤاد شكر وإسماعيل هنية مؤخرا، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن نقلا عن مصدرين مطلعين على المعلومات الاستخبارية حول هذه المسألة.

ويقول أحد المصادر إن حزب الله يتحرك بوتيرة أسرع من إيران في الاستعداد للهجوم الذي يتطلع التنظيم اللبناني إلى شنه في الأيام المقبلة.

وفقًا لشبكة الأخبار الأمريكية، يقول العديد من المسؤولين إن إيران لا تزال على ما يبدو تخطط لخططها الانتقامية، حيث نُقل عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن طهران قامت بالفعل ببعض - وليس كل - الاستعدادات المتوقعة لهجوم واسع النطاق ضد إيران،.

وقد تزايدت وتيرة التقارير التي تقول إن طهران تعيد حساباتها بعد الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، والضغوط التي تتعرض لها من قوى أميركية للعدول عن توجيه ضربة لإسرائيل خوفاً من اشتعال حرب شاملة لا يمكن لأحد السيطرة عليها، فضلاً عن أن إيران تأكدت أن اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها لم يتم بصاروخ من الخارج.

ويقول المصدر الثاني إنه على عكس إيران، من المحتمل أن يبدأ حزب الله هجومًا مع القليل من الإشارات، أو عدم وجودها أي إشارات لبدء الهجوم الإطلاق، حيث يقع لبنان على حدود إسرائيل.

ويضيف المصدر أنه من غير الواضح كيف أو ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية ووكيلها اللبناني يتعاونان بشأن هجوم محتمل، وما هو شكل هذا التعاون بينهما.



